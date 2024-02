Se vedi una bottiglia sulla tua auto devi metterti paura: chiama subito la polizia

Se ti capita di trovare la tua auto con una bottiglia di plastica in una certa posizione meglio chiamare subito la polizia. Ecco perché.

Gli automobilisti lo sanno, bisogna fare sempre attenzione al proprio veicolo poiché ogni riparazione, nonché la normale manutenzione e il semplice mantenimento sono costosi.

Dal bollo all’assicurazione, dal cambio olio e filtri all’alternarsi delle gomme, soprattutto nei luoghi soggetti a nevicate e gelate in cui è obbligatorio usare quelle invernali. Tutto ha un costo.

Per questo motivo alcune persone tengono alla propria auto più di ogni altra cosa e la curano con amorevole attenzione.

Ma a volte bisogna anche difenderla dagli altri, dalla disattenzione di chi aprendo lo sportello graffia quella altrui, da chi facendo manovra nel parcheggio ti viene addosso, e anche dai ladri. Ecco perché se ti dovesse capitare di trovare la tua auto con una bottiglia di plastica in una certa posizione, meglio chiamare subito la polizia.

Auto: se trovi sopra una bottiglia chiama la polizia

A proposito di ladri di auto. Non c’è cosa più orribile che aprire la porta di casa o affacciarsi alla finestra e rendersi conto che la tua auto non è più dove l’avevi parcheggiata. I furti d’auto sono una vera piaga per la società, una delle tante a dire il vero. Ladri sempre più scaltri e veloci, furbi e tecnologici, si calcola che ogni giorno in Italia vengano rubate più di 300 auto. E sembra che le regioni più interessate da questo fenomeno siano la Campania, il Lazio, la Lombardia, la Puglia e la Sicilia, ma ovviamente anche le altre non sono esenti.

Il problema è che la percentuale di recupero del mezzo rubato si aggira intorno al 40%, per tutti gli altri è molto probabile che non accadrà mai. Perché in genere le auto vengono o spedite in altri Paesi, o smontate con l’aiuto di autocarrozzerie e autodemolizioni compiacenti. Cercare di prevenire è sempre preferibile, ad esempio dotando l’auto di Gps in modo che possa essere localizzata. Ma torniamo alla bottiglia. Perché fare attenzione?

Perché devi fare attenzione

Tra i tanti metodi che i ladri utilizzano per appropriarsi indebitamente di una macchina c’è quello della bottiglia di plastica. In pratica questa viene appositamente incastrata tra la ruota e il parafango, in modo che l’automobilista ignaro quando tenta di partire sente un gran fracasso. Il più delle volte, comprensibilmente, scende a guardare cosa sta succedendo, e non si preoccupa certo di spegnere il motore e togliere le chiavi dal quadro.

Questo è il momento esatto in cui il malvivente entra in azione; senza dover fare nessuna fatica gli basta infilarsi in macchina e partire. Ora che lo sai, presta attenzione, se trovi una bottiglia di plastica incastrata tra una delle ruote della tua auto e il parafango chiama subito la polizia.