Reddito di cittadinanza, finalmente un raggio di sole: da marzo ti basta richiederlo di nuovo | Ti danno un sacco di soldi

Buone notizie per chi percepiva il Reddito di cittadinanza. Da marzo potranno fare nuova richiesta e ottenere anche gli arretrati.

Il Reddito di cittadinanza è stato uno strumento di sussidio erogato dallo Stato e che ha aiutato diverse famiglie alle prese con problemi economici e mancanza di lavoro.

Diverse sono state le polemiche però che gli hanno girato intorno, con i detrattori che lo hanno accusato di essere il responsabile della poca voglia di lavorare di chi aveva garantito una sorta di stipendio senza fare nulla.

Dal 1° gennaio 2024 questa forma di sostentamento però è stata definitivamente abolita, e tutti coloro che contavano sul sussidio per sopravvivere si sono trovati in gravi ambasce.

Ci sono però buone notizie su questo fronte: da marzo potrai presentare una nuova domanda e ricevere anche gli arretrati.

Reddito di cittadinanza: la domanda da presentare a marzo

Come abbiamo anticipato dal 2024 è stato abolito il Reddito di cittadinanza ma al suo posto il Governo ha inserito due nuovi strumenti di aiuto e sussidio per i cittadini italiani: l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro. La ministra del Lavoro Marina Calderone ha spiegato, come riporta Sky Tg24: “Sono misure diverse dal Reddito di cittadinanza, individuano due percorsi diversi: l’uno ha come obiettivo la formazione e la riqualificazione in un’ottica di accompagnamento al lavoro, l’altro pone un’attenzione specifica alle fragilità”.

Ma chi può fare domanda dell’Assegno di inclusione? Tutti i nuclei familiari in cui siano presenti disabili, minorenni, soggetti di oltre 60 anni o che abbiano disturbi mentali, dipendenze patologiche e vittime di violenza. A patto che l’Isee non sia superiore a 9.360 euro annui, la prima casa abbia un valore non superiore ai 150.000 euro ai fini IMU e gli eventuali altri immobili non siano superiori a 30mila euro ai fini ISEE. Inoltre in famiglia non vi devono essere barche o auto che abbiano una cilindrata superiore a 1600 cc o moto oltre 250 cc. Per i requisiti comunque meglio controllare sul portale Inps.

Come avere gli arretrati

Nel momento in cui è stata diffusa la notizia che il Reddito di cittadinanza sarebbe stato abolito molte famiglie bisognose si sono sentite perse e abbandonate, ma ecco che arrivano le buone notizie.

Sempre sul portale dell’Inps troviamo comunicazione che: “Da marzo 2024, tutte le famiglie che hanno ottenuto l’accredito dell’Assegno unico sulla carta di pagamento elettronica del Reddito di Cittadinanza (carta RdC) dovranno presentare una nuova domanda per accedere alla prestazione, compresi i nuclei ai quali nel 2023 è stato sospeso il Reddito di Cittadinanza. La richiesta potrà essere trasmessa fino al 30 giugno 2024, senza perdere gli arretrati”.