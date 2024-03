Scopri l’ora precisa senza vedere l’orologio, solo i fenomeni riescono in questo test | Lo fanno alla NASA

Saresti in grado di scoprire l’ora precisa senza guardare l’orologio? Questo test, se completato, ti permetterà di calcolare l’orario esatto.

Sembra impossibile solo al pensiero, ma calcolare l’ora esatta, senza guardare nemmeno una lancetta pare essere realtà. In linea massima, la scienza ci insegna che vi sono diversi modi per calcolare l’ora, come nel caso dell’orologio solare, ossia l’antica meridiana in grado di mostrare l’ora con l’ombra generata dalla luce del sole. In questo caso non è necessario avere strumenti complessi, ma delle semplici micce.

Si tratta di un gioco, probabilmente nato dall’idea curiosa di mettere alla prova i propri amici, ma che cela un ragionamento logico, nonché matematico. Le probabilità di riuscita non sono molto alte, ma con un po’ di ingegno, solo i più bravi sono in grado di trovare la soluzione al test.

Calcola l’ora con solo due micce: il test

Facciamo un’ipotesi. Mettiamo che tu abbia perso una scommessa con i tuoi amici e per questo loro hanno deciso di metterti alla prova con un test, tanto complesso quanto intrigante. In questo caso, loro ti consegnano una scatola con all’interno dei fiammiferi e due micce di lunghezza uguale. Ti danno un’informazione importante, ossia che le due micce impiegano un’ora esatta per bruciare completamente. Il gioco richiede di calcolare un tempo preciso, 45 minuti; ora in cui si presenteranno davanti alla porta per un secondo, dopodiché se ne andranno. In quell’istante dovrai essere lì, non prima, non dopo.

In tutto ciò, tu non hai l’orologio e devi calcolare 45 minuti solo con le due micce; come penseresti di fare? Di seguito verrà mostrata la soluzione, ma lo scopo del gioco è quello di individuare la strategia in un minuto.

Il test logico delle due micce: la soluzione

Ti abbiamo dato filo da torcere, ma se sei riuscito a risolvere questo test, probabilmente le tue capacità di ragionamento sono sopra la media. Qualora tu non sia riuscito, non disperare: si tratta di un gioco complesso che prevede più soluzioni, ma una davvero efficiente.

Innanzitutto, accendi la prima miccia da un lato e la seconda da entrambi i lati contemporaneamente. Poiché la seconda miccia si consumerà più velocemente, sapendo che interamente bruciava in un’ora, questa si esaurirà in mezz’ora.

Adesso che sei riuscito ad ottenere questa tempistica, ti restano 15 minuti da calcolare. Quando la prima miccia sarà bruciata completamente, accendi l’altra estremità rimasta della prima miccia, che ora dovrebbe essere a metà. In questo modo, potrai calcolare il tempo mancante, che sarà appunto di 15 minuti.

Al termine di questo processo, saranno trascorsi 45 minuti in totale, consentendoti di uscire dalla porta e trovare i tuoi amici – increduli – ad aspettarti.