730, recuperi in 2 secondi 3000€: te li ridanno subito | Basta questo documento

Se hai omesso questa informazione nella dichiarazione dei redditi, puoi ottenere ciò che ti spetta anche l’anno successivo.

Nulla di eccezionale, può capitare che una persona non faccia la dichiarazione dei redditi anche se avrebbe avuto diritto a un rimborso d’imposta. Questo può succedere, ad esempio, a chi guadagna poco e non è obbligato a fare la dichiarazione. Il caso più comune sono i lavoratori autonomi occasionali con un reddito annuo inferiore a 4.800 euro, che pagano le tasse alla fonte ma non devono presentare obbligatoriamente la dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, così facendo si potrebbero perdere diverse opportunità, nonché scivolare in qualche spiacevole sanzione. Ma andiamo per ordine. Per quale motivo sarebbe il caso di fare la dichiarazione dei redditi e, se questo succede, come non incorrere ad errori dovuti ad omissione di entrate?

Si può ottenere fino a 3000 euro con la dichiarazione dei redditi: l’importanza del recupero delle eccedenze di imposta

In primo luogo, ignorando questi passaggi, si perderebbe la possibilità di chiedere il rimborso di alcune spese. Prendiamo sempre il caso di un lavoratore autonomo che guadagna poco. Lo stesso potrebbe comunque essere soggetto a ritenute alla fonte o a pagamenti fiscali anticipati. Il credito d’imposta, in tal senso, consente di ridurre l’imposta dovuta, compensando parte di queste detrazioni. Quindi, si rivela di estrema importanza per chi percepisce un reddito basso, poiché può giovare di questa possibilità a suo favore, specialmente quando si tratta di spese come l’assicurazione sanitaria, l’istruzione o altre necessità.

Oltre a questi, anche i lavoratori con redditi modesti possono beneficiare di agevolazioni fiscali, e il credito d’imposta è un ulteriore strumento che contribuisce a raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, vi è anche l’altra faccia della medaglia per chi, volutamente o meno, omette delle informazioni reddituali.

Oltre a perdere i benefici sopra indicati, l’Agenzia delle Entrate potrebbe emettere sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione o per l’omissione del credito. Se non si risolve la questione, si potrebbero avere difficoltà in futuro. Ad esempio, se si dovesse richiedere un mutuo o un finanziamento, la posizione fiscale potrebbe influenzare l’esito della richiesta. In casi estremi, l’Agenzia delle Entrate potrebbe intraprendere azioni legali per recuperare l’importo dovuto. Ciò potrebbe comportare ulteriori costi e complicazioni.

Come recuperare il credito d’imposta

Sebbene di motivi per farlo ce ne siano molti, la procedura di recupero delle eccedenze è abbastanza precisa. Un modo semplice è inserire l’importo del credito come imposta a credito nel modello Redditi dell’anno successivo a quello in cui è stata omessa la dichiarazione; anche se è bene prendere in considerazione la possibilità di ricevere un avviso di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In risposta all’avviso di irregolarità, è possibile fornire documentazione all’ufficio competente per attestare l’esistenza del credito. Se il riconoscimento del credito viene negato, è possibile pagare l’importo richiesto e chiedere il rimborso entro due anni. In caso di ulteriore rifiuto, si può contestare l’avviso davanti al giudice tributario, che valuterà la validità del credito.