Test della persona sotto la pioggia: rivelerà chi sei veramente | Lo stanno facendo all’FBI

Utilizzato sia in ambito psico-pedagogico che per valutare un candidato, il test della persona sotto la pioggia può rivelare la personalità.

Si tratta di uno strumento proiettivo, ossia una tecnica complementare utile per raccogliere quante più informazioni possibili sulla personalità dei pazienti o in processi di selezione del personale. Il test della pioggia, infatti, ha riscontrato un’enorme successo, poiché è in grado di rivelare piccole sfumature del carattere di una persona, nonché il modo di affrontare le sfide e le difficoltà. Insomma, vale la pena provarlo almeno una volta nella vita.

Il test della pioggia: il disegno

Supponiamo che tu sia in uno studio psicologico per sottoporsi al test della persona sotto la pioggia. In questo contesto ti viene fornito un foglio e una matita e devi disegnare una persona sotto la pioggia. Non conta la qualità artistica, ma il significato simbolico che il professionista interpreterà. Tuttavia, niente paura, la qualità del disegno rappresenta l’elemento meno importante. Ad essere rilevante sarà il fattore simbolico.

Il compito è quello di disegnare una figura, interpretando la pioggia o il temporale come un elemento di disturbo. La prima cosa da fare, ovviamente, è scegliere il protagonista del disegno: un uomo, una donna, ma anche un animale, un albero, un fiore o qualunque altro soggetto reale o di fantasia. Successivamente, bisogna pensare a come proteggere la persona dalla pioggia: che possibilità ha? Ha un ombrello, un oggetto o un abbigliamento adatto? Ma sopraatutto: è protetta da qualcosa o si trova indifesa in mezzo alle intemperie? Infine, in che modo la sagoma affronta questa pioggia?

Il test dell’ombrello: il risultato

Da quanto possiamo appurare l’insieme di elementi che cerchiamo di interpretare evoca, in un certo senso, l’impronta del mondo interiore del paziente o del candidato. Durante l’esecuzione del disegno, è fondamentale osservare il comportamento della persona: se segue le istruzioni, se mostra dubbi, nervosismo o fa correzioni. L’analisi delle dimensioni può rivelare molto: figure minuscole sotto un cielo dominato da nuvole enormi potrebbero indicare ansia, timidezza o insicurezza.

Le linee del disegno sono altrettanto significative: linee curate e rette possono indicare ansia o aggressività, mentre la sequenza di esecuzione del disegno può svelare se c’è stata una pianificazione nel processo creativo. Ad esempio, disegnare prima l’ombrello o prima la pioggia può rivelare l’approccio della persona alla risoluzione dei problemi.

Infine, il movimento della figura e l’emozione che trasmettono possono fornire ulteriori informazioni: un personaggio senza protezione in un angolo della pagina sotto una pioggia torrenziale potrebbe indicare una sensazione di impotenza o vulnerabilità.

Insomma, sebbene sia un test valutabile nel suo insieme solamente da un professionista, può comunque rivelare tantissime informazioni sulla personalità di qualcuno, nonché il modo in cui affronta le sfide.