Test d’intelligenza della lepre, se la trovi hai un cervello super sviluppato: ci riesce solo il 10% della popolazione

In questo simpatico test d’intelligenza, c’è una piccola lepre nascosta, ma solo in pochi arguti osservatori riescono a trovarla.

L’animale che si trova in questo bosco sembra riuscire a sfuggire all’attento cacciatore e il suo fidato cane, ma anche alla maggior parte della popolazione che proverà a completare questo test. Il gioco di oggi consiste proprio nel trovare la lepre misteriosa, che in questo caso si trova in un bosco.

Per superare questo test non basta avere una buona vista, ma nel caso specifico è necessario porre attenzioni ai dettagli di un’immagine che, a primo impatto pare chiara, pulita e senza troppi fronzoli. Per quanto non sembra esserci alcun animale (se non il cane da caccia), questo c’è ed è vivo e vegeto.

Il test visivo della lepre

L’intelligenza visiva è una delle molteplici forme di intelligenza riconosciute dagli esperti nel campo della psicologia cognitiva. Questa riguarda la capacità di comprendere e gestire le informazioni visive, e di pensare in termini di immagini e spazi. I test d’intelligenza visiva, oltre ad essere degli intriganti passatempi, sono progettati per misurare queste specifiche abilità.

Sempre rimanendo in tema, vi sveliamo un’ulteriore curiosità: una buona intelligenza visiva può migliorare le capacità di problem solving e di pensiero critico, rendendo più facile affrontare situazioni complesse e trovare soluzioni innovative. Dunque? Non vi resta che provare a risolvere questa sorta di enigma, anche solo per allenare la vostra mente e aumentare le vostre capacità: tra poche righe vi sveleremo la soluzione.

In questo caso specifico troviamo un uomo con una pipa in bocca in compagnia del suo fidato amico a quattro zampe. Considerando il fucile che porta con sé, sembra proprio aver intenzione di cacciare.

Tuttavia, non sembra riuscire a trovare nessun animale (la rabbia in viso lo dimostra). Nel frattempo, una piccola lepre si prende gioco di lui. Il consiglio? Osservate i colori, sono loro a trarre in inganno. Detto ciò, non vi resta che aguzzare lo sguardo: solo i geni riescono ad intercettare la lepre in 60 secondi.

La soluzione

Ebbene sì, la simpatica lepre si trova proprio in basso a sinistra, dove sembra esserci una delle ombre del cespuglio. Non possiamo di certo dire che questo gioco è semplice da superare, ma se cui siete riusciti, complimenti davvero!

Nel caso contrario, non disperate: giochi come questi servono proprio ad allenare la mente e le capacità visive. Ora però, non vi resta che sfidare i vostri amici.