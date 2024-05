Test visivo delle banane, l’ha inventato un grande scienziato: solo un genio può risolverlo in 20 secondi

Questo curioso test visivo vede la presenza di molte banane e un insetto che si nasconde indisturbato: riuscirai a trovarlo in 20 secondi?

Se avete deciso di aprire questo gioco, probabilmente siete stati attratti da questa nuova sfida dal sapore decisamente dolce. Le protagoniste sono delle banane e l’intruso da scovare è un insetto che, a quanto pare, sa nascondersi molto bene.

Per quanto questa sfida possa sembrare difficile, può rincuorare sapere che non è impossibile. Come tutti i test visivi presenti in rete, l’obiettivo è quello di vedere un soggetto, un numero o un componente presente nell’immagine. Questo, affinando la vista e aguzzando la concentrazione, poiché, come possiamo notare, l’immagine nel complesso non fornisce indizi rilevanti. Detto ciò, vediamo le condizioni del gioco.

Test visivo delle banane: solo i geni riescono ad intercettare l’insetto

Se dovessimo riassumere il concetto di intelligenza in poche semplici parole, forse sarebbe più semplice trovare l’insetto in questione. La psiche umana è davvero complessa, come lo sono i vari settori dell’intelletto.

Oggi però, ci focalizziamo sulle abilità cognitive, o per meglio dire, la capacità di osservare qualcosa nel dettaglio, ed intercettare una piccola differenza che si fonde con colori e forme. Non possiamo negare che anche la concentrazione gioca il suo ruolo fondamentale e, ovviamente, anche la vista. Adesso però, bando alle ciance perché è giunto il momento delle condizioni.

In questo caso non vi diremo di quale insetto si tratta, giusto per rendere la sfida più accattivante. Per superare il test avete a disposizione 20 secondi, ciò che basta agli osservatori più esperti di scovare il piccolo insetto amante delle banane.

Detto ciò, non vi resta che preparare il timer e provare a fissare la foto in ogni suo dettaglio, ma attenzione, senza sbirciare il risultato. Qui sotto è infatti presente la soluzione. Pronti, ai posti e, via.

Test visivo delle banane: la soluzione

Come avete potuto constatare, la ricerca dell’insetto è stata più complessa del previsto, ma non per tutti: per alcuni è stato un vero gioco da ragazzi. Per chi non avesse ancora capito di che insetto si tratta, questa è una farfalla nera dalle ali semi trasparenti. La difficoltà di questo test è proprio il colore e la grandezza dell’insetto, ma ciò che può svelare l’arcano è proprio la mancanza della punta del fiore (la parte finale della banana), dove è appoggiatala piccola farfalla.

Insomma, mistero risolto. E voi, siete riusciti a scovare la soluzione?