Test visivo delle tazze di the: una di queste non è reale | Solo i geni lo risolvono

4 tazze da the e un unico obiettivo: scoprire quella che non è reale, bensì generata con l’Intelligenza Artificiale.

Che ci piaccia o no, l’Intelligenza Artificiale – specialmente quella generativa – sta prendendo campo in ogni segmento delle nostre vite, fornendo un aiuto e talvolta un supporto alla mente umana. Ma la domanda sorge spontanea: questo strumento può creare un lavoro a pari passo di quello di un essere umano?

O se vogliamo vederla da un’altra prospettiva: siamo in grado di intercettare l’immagine finita in mezzo ad altre 3 vere? A mettere alla prova le doti dell’IA – la nostra capacità di osservazione – è questo curioso test, che vede quattro bellissime foto di tazze da the, di cui una una di queste non è stata creata da un fotografo.

Il test visivo della tazza da the: la linea sottile tra realtà e finzione

Per scovare la foto artificiale avrete solamente 30 secondi; quanto basta per le menti più argute e gli sguardi più fini. Sebbene non si tratti del solito test visivo a cui siamo abituati giocare, questa prova è molto stimolante a livello cognitivo poiché consente di osservare un’immagine e capire se si presenta ‘troppo perfetta’ o al contrario, con qualche elemento che in natura sarebbe difficile da riprodurre.

Certo, gli attuali programmi di editing riescono a modificare in tutto e per tutto immagini scattate in precedenza da fotografi; ma ciò che l’IA non potrà mai sostituire è l’imperfezione della natura e della mente umana. Questo basta come indizio?

Tra poche righe sarà presente la soluzione, ma adesso non vi resta che mettere il timer ed osservare le immagini in tutti i loro dettagli; così da tirare una somma su quale immagine potrebbe essere stata costruite. Ma ricordate: non tutto è come sembra.

Test visivo delle tazze: la risposta

Ebbene sì, l’immagine ‘fake’ è quella con all’interno una margherita. Alcuni di voi l’avranno capito subito – più o meno consapevolmente – altri, non ci sarebbero mai arrivati. La verità è che questo test non è semplice come si possa immaginare, per un semplice motivo: l’evoluzione dell’IA. Ma come fa? Il segreto sta in una tecnologia chiamata Generative Adversarial Networks, o GAN.

Per capire meglio, immaginate due Intelligenze Artificiali che lavorano insieme, ma con ruoli opposti. Da un lato abbiamo il ‘generatore’, il creativo della coppia, che cerca di creare immagini realistiche. Dall’altro lato c’è il ‘discriminatore’, il critico severo, che valuta le immagini create dal generatore e le confronta con immagini reali.

Il generatore cerca di ingannare il discriminatore migliorando costantemente le sue creazioni, mentre il discriminatore diventa sempre più bravo a individuare i falsi. Questo ciclo di competizione e miglioramento continuo porta, come abbiamo potuto notare, alla creazione di immagini incredibilmente realistiche.