Test visivo, tra gli squali c’è l’intruso: solo i laureati lo finiscono in 30 secondi | se ci riesci sei un genio

Tra questi simpatici squali si nasconde un intruso: saresti in grado di scovarlo in soli 30 secondi: solo in pochi ci riescono.

Ed ecco un nuovo test visivo, pronto ad aiutare i nostri amici marini, nonché sviscerare le proprie competenze intellettuali, visive e cognitive. Sì perché tra questi buffi squali si trova un intruso, ma nessuno dei 21 sosia è riuscito a scoprirlo. Questo perché solo un occhio attento e ben focalizzato sarà in grado di trovare questo elemento nascosto, ancor prima che lo facciano loro. Per farlo, infatti, avrai solamente 30 secondi; ciò che basta per una mente arguta e uno sguardo attento e minuzioso.

Il test visivo degli squali

Sebbene giocare a test visivi come questo possa sembrare mero passatempo, è constatato come giochi di questo tipo possano stimolare le capacità visive e cognitive. Perché dovresti farlo? Come molti sapranno, l’intelligenza visiva, anche chiamata intelligenza spaziale, è la capacità di pensare in immagini e visualizzare accuratamente. Le persone con alta intelligenza visiva sono brave a creare immagini mentali, leggere mappe stradali e grafici complessi, capendone concetti in maniera rapida, con la sola visualizzazione.

Questo, se sviluppato, può anche donare un forte senso dell’estetica e capacità di creare opere visive. Ma non solo. A collegarsi in questo caso è anche l’intelligenza cognitiva, ossia la capacità di acquisire conoscenze e applicarle in situazioni diverse. Nel dettaglio, è legata a processi come memoria, attenzione, percezione, e risoluzione dei problemi: allenarla è un vero e proprio elisir per sviluppare il cosiddetto ‘problem-solving’ (tanto ricercato in questo periodo), nonché sviare in maniera più semplice le distrazioni.

Ma torniamo al gioco. Questi squali di allenamento ne dovranno fare tanto prima di intercettare la loro preda; mentre tu, come già accennato, avrai solo 30 secondi per trovarla. Non ti resta che mettere il timer e analizzare l’immagine nel suo complesso: se non vedi nulla di strano, hai ancora pochi secondi per soffermarti nei dettagli. La soluzione, nel frattempo, è molto vicina, esattamente dopo questa riga. Buon divertimento.

La soluzione del test

Come avrai potuto constatare, il piccolo delfino ha provato a riprodurre l’effetto camaleonte. In molti, guardando l’immagine, avranno scovato l’intruso semplicemente notando la pinna bianca che stona con quella grigia degli squali (per giunta, tutti uguali); altri si saranno fatti confondere dai colori simili e dalla sovrapposizione della figura. Ad ogni modo, nessun dramma, anche questa sfida è stata svelata e non resta che allenare la propria mente con test come questi e, perchè no, sfidare i propri amici nell’impresa. Può rivelarsi davvero divertente scoprire quanto tempo ci mettono loro.

E tu, sei riuscito a scoprire la soluzione?