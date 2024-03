Tortellini Lidl, li fa quest’azienda super famosa ma costano pochissimo rispetto al marchio vero: comprali subito

I tortellini a marchio Lidl sono prodotti da un’azienda famosissima, ma il loro costo è nettamente inferiore a quello del pasteificio.

Come non conoscere e apprezzare Lidl, presente da diversi anni sul territorio nazionale. L’azienda di origine tedesca, mette a disposizione una vasta gamma di prodotti, che spaziano dalle marche più conosciute a quelle in cui i fornitori hanno stretto un patto esclusivo di collaborazione.

Sebbene si tratti di un discount, la qualità pare essere al primo posto, diventando così un punto di riferimento per la spesa di milioni di persone. Da non dimenticare l’attenzione che Lidl ha riservato ai suoi consumatori: ricorderemo quando l’azienda ha aderito al patto anti-inflazione dettato dal governo. Oltre a questo, gli scaffali propongono una vasta linea di prodotti della linea Vegan, dove la decisione aziendale è stata quella di mettere tali alimenti (spesso sovrapprezzati) allo stesso costo della carne; questo, per andare incontro alle esigenze del consumatore moderno. Ma non è tutto, la nota catena sembra essersi spinta ben oltre.

Tortellini Lidl a basso prezzo: il noto produttore del pastificio

Sebbene questi sopra indicati sembrano già di per sé dei punti chiave per la fidelizzazione, un occhio di riguardo va anche alla qualità dei prodotti. Spesso il marchio è assieme al prezzo uno degli indicatori di maggior rilevanza per valutare lo standard del prodotto.

Tuttavia, dietro ad un brand girano diversi fattori che possono innalzare il costo. Collaborare con diverse aziende può ridurre le spese, fornendo così qualità ad un prezzo conveniente. Prendendo il caso dei tortellini, emerge che il discount ha riservato una collaborazione con un grande pastificio. I deliziosi tortellini della linea ‘Nonna Mia’ che viene commercializzata da nei punti vendita Lidl, sono prodotti nientemeno che dal pastificio Armando De Angelis, da sempre noto per la qualità e la freschezza.

Chi è Armando De Angelis: la qualità dei suoi prodotti

Nel 1990, da piccolo laboratorio artigianale, Armando De Angelis è divenuto un vero e proprio stabilimento produttivo. Da come si può leggere sul sito: “Stesso amore e cura per le cose fatte bene”. Nel 2021, infatti, da una piccola realtà prende vita De Angelis Food Group, un gruppo di aziende consolidate, con lo scopo comune di offrire sul mercato prodotti freschi, genuini e certificati. Senza però rivelare il suo nome, ad oggi il gruppo De Angelis si impegna per garantire un prodotto eccellente anche tra gli scaffali Lidl di tutta Italia.