Wi-fi, controlla se hai quest’oggetto in casa: ti toglie il segnale e non lo sai | Ecco perché internet va lento

Internet senza fili, oggi ormai è indispensabile praticamente per ogni cosa: se il segnale è debole fai subito questo.

Internet è diventato ormai una risorsa davvero indispensabile per tutti: basti pensare anche solamente al periodo della Pandemia, quando tutti sono dovuti rimanere a casa e lo smart working ha preso piede, una rivoluzione che ancora oggi in parte permane.

Oltre che per il lavoro internet è ormai necessario per l’intrattenimento, a partire dai più banali servizi di streaming come ad esempio Netflix, fino a giungere a forme di intrattenimento più sofisticato come ad esempio il visore in 3d, la console per giocare ai videogame o altro.

Quando la nostra rete internet per qualche motivo non funziona, allora è necessario chiamare l’assistenza o capire se si tratta di un problema di tutta la palazzina o persino del quartiere.

In certi casi, però, sembra impossibile risalire all’origine del malfunzionamento, e in questi casi ci ritroviamo senza alcun collegamento web con il resto del mondo, talvolta anche mentre stiamo lavorando o svolgendo un compito molto importante che non è possibile terminare senza una rete internet attiva e funzionante.

No internet: vedi subito se hai questo

Vi sono alcuni elettrodomestici che potrebbero entrare in conflitto con il router di internet, impedendone il normale funzionamento.

Ce ne sono così tanti, ormai, nelle case dell’italiano medio, che non è facile comprendere quale sia: ve ne sono alcuni che potenzialmente disturbano la rete molto più di altri, vediamo di quali si tratta.

Un disturbatore inaspettato

Tra i potenziali disturbatori peggiori per la rete internet c’è proprio lui: il baby monitor, l’apparecchio grazie al quale possiamo sentire il respiro del nostro bimbo o della nostra bimba nonostante siamo in un’altra stanza.

Non solo, vi sono altri oggetti che interferiscono con il segnale wifi, si tratta proprio degli specchi: il consiglio è quello di posizionare i router almeno ad un metro e mezzo di distanza dagli specchi presenti nella vostra abitazione. In questo modo questi ultimi non interferiranno con il segnale wifi emanato dal vostro router casalingo, permettendovi così di godere di streaming e lavorare al massimo delle vostre possibilità e potenzialità a livello di connessione e di competenze personali.