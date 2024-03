“Hai tempo fino al 31 Maggio”: ti accreditano subito 1500€ sul conto | Questo bonus possono chiederlo tutti

Si apre il periodo di richiesta per il nuovo bonus da parte dello stato: ecco come è possibile ottenerlo subito.

In questi anni sono stati diversi i bonus indetti dallo Stato per fare fronte a una serie di spese che per i cittadini sono diventate praticamente insostenibili.

Lo stato di salute economico italiano non è esattamente alle stelle: i fattori sono davvero moltissimi, ma per quanto riguarda i risultati, questi sono visibili anche a un occhio poco esperto.

Basti pensare ai numerosi rincari che in tante aree inerenti alla prima necessità si sono configurati per i prodotti più banali e al modo in cui questo sta impattando sul portafoglio degli italiani e sulla capacità di giungere a fine mese in modo sereno. Per non parlare, poi, di rincari in materia energetica, con bollette alle stelle, un rialzo di prezzo che ha spinto lo stato a intraprendere misure di tutela – una tutela terminata, però, proprio nel 2024.

In questi giorni il bonus più popolare di tutti è il bonus psicologo, in vigore da oggi: ecco come è possibile fare la richiesta quali sono i requisiti per accedervi.

Bonus psicologo

Per anni la salute mentale è stato un argomento sottovalutato e poco conosciuto. Fortunatamente sembra che ad oggi vi siano stati alcuni cambiamenti e quindi dei progressi in campo di consapevolezza da parte degli utenti e quindi un riconoscimento anche da parte delle istituzioni governative e non.

Malattie a volte invisibili possono colpire tutti in modo più o meno trasversale, pertanto, visto che sono moltissimi i cittadini che hanno bisogno di un sostegno psicologico, lo Stato ha finalmente indetto un bonus psicologo.

Una richiesta semplice

Per accedere al bonus psicologo è necessario essere residenti in Italia ed è necessario non superare una certa soglia di ISEE, indicatore del benessere economico dei cittadini.

La domanda si può presentare unicamente in modo telematico, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso i portali ufficiali con SPID, CIE oppure CNS. L’importo massimo del bonus può raggiungere, se si ha un ISEE inferiore ai 15.000 euro, fino a 1500 euro. L’ente competente è l’INPS ed è presso questo istituto che bisogna presentare la domanda, visitandone i portali online: infine, vi sarà una graduatoria attraverso la quale saranno poi erogati gli importi spettanti a ognuno.