Bollo auto, sconto del 50% per tutti quelli di questa età: Italiani in visibilio

Alcuni italiani, oltre alla canonica esenzione del bollo auto, possono pagare il 50% in meno su questa tassa.

In termini tecnici è chiamata tassa di possesso, più comunemente bollo auto, ma nel gergo comune, la tassa automobilistica più odiata dagli italiani. Ebbene sì, gli automobilisti hanno un pensiero chiaro su questa imposta, ossia che questa sia una spesa aggiunta al cittadino, nonostante i continui aumenti del carburante e le spese varie legate, appunto, al possesso di un’automobile.

Ma cos’è esattamente il bollo auto? Una tassa gestita a livello regionale, la cui funzione è quella di garantire i fondi necessari alla manutenzione delle strade. Tralasciando le possibili polemiche del caso, è noto come questo importo pagato annualmente può variare in base al modello di auto che si possiede. Tuttavia, oltre a questa variabile, sia in caso di totale esenzione o parziale, è necessario mobilitarsi per accedere alle agevolazioni.

Bollo auto: a chi spetta l’esenzione

Partiamo dall’esenzione totale. Sebbene siano in pochi i soggetti che possono usufruire di questo beneficio, non tutti coloro che hanno tale possibilità ne approfittano. In primo luogo, sono esenti dal bollo auto tutti coloro che presentano un handicap o sono comunque caregiver degli stessi. A questi ultimi spetta il beneficio poiché dimostrano che il mezzo è funzionale per lo stesso disabile. Inoltre, ad essere esenti dalla tassa sono anche le auto ibride, poiché rispettose per l’ambiente e tale proposta è volta ad incentivare l’acquisto. Questo però, riguarda i primi 3 e i primi 5 anni dall’immatricolazione.

Ad aggiungersi a questa categoria di esenzione del bollo, sono le automobili dotate di targa estera. In questo caso è bene ricordare che la circolazione di queste vetture è consentita per un massimo di 90 giorni consecutivi. Per quanto la legge pare essere chiara al riguardo, in molti sanno come aggirare il limite se i stessi sono residenti all’estero.

Chi può ottenere la riduzione del 50% sul bollo auto

Sebbene vi siano persone che, per un modo o per l’altro, possono ottenere l’esenzione totale, in pochi considerano l’opzione di certificare i propri requisiti per ottenere la diminuzione sul costo del bollo auto.

Entrando nel dettaglio, la legge sul bollo auto prevede agevolazioni per il pagamento in base all’età e alla categoria del veicolo. Le automobili tra i 20 e i 29 anni beneficiano di una riduzione del 50%, mentre quelle oltre i 30 anni sono esentate. Questo, a condizione che siano iscritte nel registro delle auto d’epoca. La normativa, in questo caso, mira a favorire la conservazione delle auto più datate e storiche, ma per dettagli più precisi è bene consultare le proprie disposizioni regionali, poiché soggette a variazioni.