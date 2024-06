Zanzare, gli dici addio definitivamente con il trucco della carta: non ti pungeranno mai più | L’hanno inventato i medici

Un saluto definitivo alle zanzare a alle loro punture grazie a un metodo che si sta diffondendo a macchia d’olio: ecco come fare.

Con l’arrivo della bella stagione molti sono i lati positivi, tra questi la possibilità maggiore di andare in vacanza – il periodo estivo è il preferito dagli italiani per allontanarsi dalle torride città – ma bisogna considerare anche tutti i lati negativi del sopraggiungere del periodo estivo.

Tra questi, oltre al caldo che sembra essere sempre maggiore a ogni anno che passa, ci sono le tanto odiate zanzare, considerate da molti tra gli insetti più fastidiosi, al punto che sono molte le persone che negli anni si sono munite di zanzariere, zampironi o dispositivi elettronici che potessero allontanare questi insetti.

Ci sono alcune persone che sono maggiormente bersagliate da questi fastidiosi animaletti, mentre altre lo sono meno e si ritrovano con nessuno o pochi pizzichi.

Oltre a zanzariere e quant’altro, sembra vi sia un rimedio molto più semplice e fai-da-te per potersi proteggere in modo efficace dai pizzichi di zanzara: ecco come fare.

Un trucco semplice ed efficace

Il trucco di cui oggi parliamo si chiama trucco della carta igienica, in quanto questo è il prodotto principale necessario per allontanare le zanzare.

Si tratta di un metodo conveniente in quanto è anche espresso, nel senso che chiunque ha la carta igienica in casa, perciò se una sera d’estate ci si rende conto che le zanzare stanno infastidendo troppo gli ospiti, basterà poco tempo e un po’ di ingegno per organizzarsi diversamente. Oltre alla carta igienica, avrete bisogno di un olio essenziale.

Come fare

Secondo il tutorial, che è diventato virale online, bisogna: tagliare alcune strisce di carta igienica e adagiarle in un contenitore o su un vassoio; assicurarsi che le strisce siano ben distribuite e facilmente accessibili; scegliere l’olio essenziale.

Tra gli olii essenziali migliori per questo trucchetto ci sono quello alla citronella e l’olio di albero del tè. Una volta preparato il tutto, basterà applicare gli olii alla carta igienica così che la fragranza si espanda nell’ambiente che abbiamo scelto per posizionare il vassoio. In questo modo gli odori rilasciati potranno tenere lontane le zanzare e consentirci di godere in tranquillità delle sere d’estate senza l’uso di zampironi o altri dispositivi.