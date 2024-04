1015€ di bonus per tutte le persone che lo richiedono: lo puoi usare subito senza limiti

Tra le varie agevolazioni messe a disposizione dal Governo per i cittadini, esiste un bonus del valore di oltre mille euro.

Siamo nel pieno del secondo trimestre del 2024, un anno ricco di agevolazioni e sostegni volti a tamponare la situazione economica ancora tesa che stiamo vivendo in Italia. Se per molti il problema peggiore è quello di perdere risparmi messi via con cura, per altri diventa addirittura complesso sostenere le spese nell’arco di un mese.

D qui la Legge di Bilancio è stata scritta in modo e maniera da mettere a disposizione diversi supporti con lo scopo di tamponare quanto possibile le crepe che il caro vita sta lasciando nelle finanze complessive. Tra le spese più ingenti, vi sono proprio le bollette: quelle che anche per il 2024 sono soggette ad agevolazioni.

Nonostante ciò, pare ancora poco chiaro e alquanto confusionario il reale funzionamento di questi bonus, i requisiti, l’eventuale richiesta e i potenziali benefici a cui è possibile accedere.

Bonus bollette 2024: tutte le agevolazioni a cui si può accedere

Il bonus per le bollette di energia elettrica, gas e acqua, una risorsa preziosa per le famiglie con Isee più basso, rappresenta un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane. Non si tratta di un’agevolazione generica, bensì di un sostegno mirato a chi si trova in situazioni economiche più critiche.

Gli importi del bonus variano in base alla situazione economica di ciascuna famiglia: nel caso del bonus idrico, ad esempio, è sufficiente avere un Isee inferiore ad un determinato parametro per ottenere una quota di metri cubi di acqua gratuitamente. Per quanto riguarda invece l’energia elettrica e il gas, i criteri di assegnazione sono differenti. Tuttavia, invece di generalizzare come solitamente accade, sarebbe bene prendere ogni singolo bonus e analizzare nel dettaglio.

Bonus bollette: come ottenere fino a 1015 euro

Per ottenere il bonus per le bollette della luce, è necessario che l’Isee non superi i 9530 euro. Tuttavia, per le famiglie con almeno 4 figli a carico, questa soglia sale fino a 20.000 euro. L’importo del bonus, infatti, varia in base alla composizione del nucleo familiare: ad esempio, chi ha quattro figli ha diritto a 163,80 euro per trimestre, che corrispondono a circa 655 euro all’anno. Se il numero di figli è inferiore, l’importo del bonus diminuisce di conseguenza.

Per ottenere il bonus per le bollette del gas, il limite Isee rimane lo stesso: 9.530 euro, che sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. Tuttavia, l’importo del bonus dipende anche dal tipo di utilizzo del gas (riscaldamento, cottura cibi, acqua calda, ecc.) e dalla zona climatica in cui si vive. Il bonus non è fisso, ma varia ogni trimestre: durante l’inverno, quando il consumo è maggiore, l’importo aumenta, mentre diminuisce durante l’estate.

Immaginiamo una famiglia composta da più di 4 membri, con un Isee inferiore a 9.530 euro, residente in un’area classificata nella fascia climatica D e che utilizza il gas anche per il riscaldamento. In questo caso, la famiglia può beneficiare di entrambi i bonus: 655,20 euro per il bonus elettricità e 360,36 euro per il bonus gas, per un totale di 1.015,44 euro all’anno.