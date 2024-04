Allarme asteroide, sta raggiungendo la Terra: l’avviso della Nasa

La Terra è in pericolo e a confermarlo è proprio la Nasa: scopri gli ultimi dettagli riguardo l’asteroide che minaccia il nostro pianeta.

Alle volte, la realtà può superare la fantasia. Chissà quante volte ti sarà capitato di guardare film apocalittici, che narrano stragi immani, che coinvolgono tutti gli abitanti della Terra, indistintamente. E, chissà quante volte hai pensato che queste scene fossero pura finzione. Ecco, ora dovrai ricrederti, perché la Nasa ha rivelato qualcosa di sconvolgente.

A quanto pare, un asteroide si sta avvicinando sempre di più al nostro pianeta e qualcosa di brutto potrebbe accadere. L’agenzia spaziale ha rivelato la data entro la quale il 16 Psyche raggiungerà la Terra. La notizia ha fatto preoccupare tutti, soprattutto i più superstiziosi, che stanno iniziando già a fare il conto alla rovescia.

Il valore stimato di questo asteroide è di circa 10.000 trilioni di dollari, sempre secondo la Nasa. Scopriamo insieme qual è la data prevista dagli esperti e cosa si potrebbe acquistare con una cifra pari a quella del valore dell’asteroide.

Un pericolo non troppo lontano

Per il progetto di ricerca si prevede il lancio di una navicella spaziale, in grado di raccogliere i dati necessari. Questa navicella è stata lanciata dal Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, in Florida, il 13 ottobre 2023. Mentre, per quanto riguarda la data prevista per l’arrivo dell’asteroide, l’agenzia parlerebbe dell’agosto 2029.

L’obiettivo della sonda inviata nello spazio è quello di orbitare attorno a Psyche, per misurarne la gravità, le proprietà magnetiche, la composizione. Per più di due anni, gli esperti studieranno questo corpo, cercando di capirne il più possibile. Chiaramente, questo asteroide rappresenta un pericolo ma, allo stesso tempo, è anche fonte di risorse materiali delle quali, ancora, non sappiamo chi ne beneficerà.

Un valore smisurato

La cifra 10.000 trilioni, con ogni probabilità, ti sembrerà qualcosa lontano anni luce, più dell’asteroide stesso, ma sappi che con una somma del genere potresti acquistare 2 trilioni di tazzine da caffè dal valore di 5 euro l’una; 66 miliardi di paia di scarpe da corsa da 150 euro; 4 trilioni di lattine di Coca-Cola da 2,5 euro l’una; 10 miliardi di smartphone da un prezzo indicativo di 1.000 euro l’uno; 200 milioni di auto da 50.000 euro; 33 milioni di appartamenti da 300.000 euro.

Insomma, a parte Coca-Cola e tazzine da caffè, il resto si presenta come qualcosa di utile e necessario alla popolazione mondiale che, con questi aiuti, potrebbe vivere una vita più serena. Nel frattempo, però, mettiamo da parte i soldi e attendiamo che arrivi l’agosto del 2029, per vedere con i nostri occhi ciò che accadrà.