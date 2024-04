3000€ di bonus, lo puoi richiedere se hai un parente anziano: lo erogano immediatamente

A breve sarà possibile fare la domanda per ottenere fino a 3.000 euro destinati a coloro che hanno un parente anziano.

In arrivo un aiuto concreto per le persone anziane e per coloro che si occupano di loro. Le pensioni di oggi non sempre consentono una vita dignitosa per i pensionati, condizione che limita il loro stile di vita e quello delle persone al loro fianco. In tutto ciò, anche gli stipendi troppo bassi, per quanto leggermente aumentati nel 2024 grazie alla rivalutazione IRPEF, rappresentano un ostacolo importante.

Le persone che risentono maggiormente di questa condizione sono gli anziani, che non hanno la possibilità di ricevere le cure adeguate. I figli e i parenti, in questo contesto, non solo non riescono a supportare le spese da dover sostenere per la persona anziana, ma sono tenute a lavorare molte ore, non concedendo tempo ai propri cari che necessitano di supporto. In questa situazione, a venire in aiuto è uno speciale bonus confermato per tutto il 2024 che prevede un supporto economico fino a 3.000 euro.

Bonus anziani fino a 3.000 euro

Il decreto PnRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha introdotto un esonero contributivo con l’obiettivo di migliorare l’assistenza alle persone non autosufficienti e regolarizzare il lavoro di cura prestato al domicilio. Questa misura è stata motivata dall’aumento della popolazione anziana in Italia e dal numero di persone non autosufficienti, che ammontano a ben 4 milioni.

A rappresentare un ulteriore campanello d’allarme è stato il calo delle assunzioni di colf e badanti nel 2022, registrato dal rapporto dell’Osservatorio Domina. Si parla di un decremento del 7,9% delle assunzioni di colf e badanti. Questa misura, dal canto suo, consente di non pagare integralmente i contributi pensionistici per l’assunzione di un badante con mansioni di assistenza. Il tutto con un risparmio massimo di 3.000 euro annui per un totale di 24 mesi.

I requisiti per accedere al Bonus colf e badanti

Innanzitutto, è bene precisare che questo sostegno non è rivolto a tutti, ma ad una ristretta schiera di beneficiari. Il contributo denominato anche ‘mini-bonus badanti’ è rivolto alle persone di almeno 80 anni di età, non autosufficienti, titolari di indennità di accompagnamento e con un Isee inferiore a 6mila euro.

Inoltre, le risorse riguardano solo l’assunzione di un badante per la prima volta o la trasformazione di un contratto esistente a tempo indeterminato. Infine, l’agevolazione è prevista solo per i nuclei familiari con un Isee fino a 6 mila euro e non è ammessa per l’assunzione di parenti, a meno che non si tratti di assistenza a soggetti anziani invalidi e ciechi.

Sebbene l’Inps aveva predetto l’apertura delle domande per il 1° aprile, per il momento non sono arrivati aggiornamenti in merito. Nonostante ciò, l’esonero contributivo durerà fino al 31 dicembre 2025 o esaurimento fondi.