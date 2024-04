Test visivo, scopri se hai la depressione: funziona proprio così

Una patologia che affligge moltissimi giovani e non in tutto il mondo: ecco come ci si sente ad avere la depressione.

In questo periodo, finalmente, si è iniziato a parlare assiduamente di salute mentale e benessere psicologico, e questa discussione ha portato, tra altre cose, anche all’istituzione di un importante contributo statale in questa area, il bonus psicologo.

Il bonus può essere richiesto entro maggio 2024, previa presentazione dell’ISEE che attesti il reddito e tutti gli indicatori economici legati al nucleo familiare, stabilendo così chi ha maggiore diritto a questo tipo di agevolazione economica.

Soprattutto durante il lockdown dal quale è passato qualche anno, la salute mentale ha avuto un riflettore puntato, mentre fino a quel momento era stato un argomento brutalmente messo all’ultimo piano rispetto alla salute fisica a causa di ignoranza e disinteresse.

La depressione è una patologia che affligge il cervello dovuta in parte a uno squilibrio chimico, è per questo che sovente viene curata non solamente tramite terapia psicologica, ma anche con un aiuto farmacologico che aiuta il soggetto a liberarsi di alcuni sintomi per provare a risolvere i problemi alla radice.

Un test per entrare nei panni di persone con depressione

Non per tutti è facile essere empatici, è per questo che sono stati ideati alcuni strumenti per rendere più facile l’immedesimazione in una patologia “invisibile” come la depressione, spesso sottovalutata o non riconosciuta.

Bisogna inoltre ricordare che è sempre bene rivolgersi a un professionista che sarà in grado di prestarvi aiuto e di verificare lo stato della eventuale patologia con una diagnosi. A ideare questo strumento visivo è stato un team dell’Università di Helsinki e pubblicata sul Journal of Psychiatry and Neuroscience, che intendono mostrare al mondo cosa vede una persona affetta da depressione.

Come empatizzare

I ricercatori hanno sottoposto il test visivo a 111 pazienti che non conoscevano la depressione e 29 che invece avevano episodi depressivi: è stato notato che vi era una percezione visiva diversa nelle persone con depressione, che tendevano a concentrarsi maggiormente sui contrasti.

Si parla, dunque, di un coinvolgimento della corteccia cerebrale, alla quale un segnale più debole sarebbe trasmesso dalla retina nelle persone con depressione. Si tratta di un dato reale che permette forse alla depressione di essere finalmente considerata come una malattia seppure non se ne possa osservare direttamente la causa e talvolta nemmeno l’effetto.