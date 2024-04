Bollette, puoi avere uno sconto per tutto l’anno con questa richiesta specifica: fallo subito

Non è detta l’ultima parola per il bonus sociale elettrico: in questo modo è possibile ottenere numerosi vantaggi tra cui sconti in bolletta.

Oramai è ufficiale, lo scorso 31 marzo è scaduto il contributo straordinario per agevolare le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate. Il tutto si è tradotto come uno sconto in bolletta e un innalzamento delle soglie di reddito per beneficiarne. Questo, fino al primo trimestre del 2024. Adesso le famiglie si chiedono quale sia il destino dei costi dell’energia, con un velo di perplessità ancora attiva per quanto concerne il passaggio definitivo al mercato libero.

Bollette della luce: lo sconto a partire da aprile 2024

Ad oggi, tutti i beneficiari del bonus sociale elettrico sono tornati alla versione standard del bonus, che prevede uno sconto direttamente sulla bolletta per le famiglie con ISEE fino a 9350 euro (o 20.000 euro per famiglie con 4 o più figli).

Come già accennato, lo sconto varia in base al numero di componenti familiari. Ad esempio, per famiglie composte da una o due persone, lo sconto è di 11,7 euro al mese, mentre per famiglie numerose può arrivare fino a 16 euro al mese (considerando che la bolletta è bimestrale).

Il numero dei membri della famiglia ai fini del calcolo del bonus viene determinato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Da qui e per tutto l’anno in corso, con questo documento si avrà libero accesso al bonus senza presentare ulteriore domanda. L’unico passaggio essenziale è dunque quello di presentare la DSU.

Come tornare al mercato di Tutele Graduali

Come ormai noto, dal 1° luglio un importante cambiamento nel settore dell’energia colpirà milioni di famiglie italiane: il mercato tutelato dell’elettricità sarà eliminato. Questo segna un passo significativo, simile a quanto già avvenuto per il mercato del gas, e avrà un impatto diretto sui consumatori di energia domestica. Il mercato tutelato, finora una sorta di ‘porto sicuro’ per molti, sarà mantenuto solo per i soggetti più ‘vulnerabili’, mentre gli altri consumatori dovranno scegliere un operatore privato per la fornitura di energia.

Un’altra novità è rappresentata dal ‘Servizio a Tutele Graduali’. Questo servizio entrerà in vigore per coloro che non avranno fatto una scelta entro la scadenza del 30 giugno. In pratica, gli utenti verranno assegnati automaticamente a un fornitore selezionato tramite un’asta nella loro zona di residenza.

Il Servizio a Tutele Graduali avrà una durata di tre anni, fino al marzo 2027, con la possibilità di proroga. Si tratta di un’opportunità per coloro che desiderano esplorare alternative al mercato libero o che si sono trovati insoddisfatti dall’esperienza precedente.

Tutti coloro che desiderano tornare al mercato tutelato, c’è una finestra temporale fino al 30 giugno per farlo e beneficiare poi del Servizio a Tutele Graduali per diverso tempo.