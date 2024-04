500€ di bonus immediato e senza limiti di isee: vale solo per il 2024

Per tutto il 2024 è possibile ottenere un bonus del valore di 500 euro indipendentemente dalla soglia Isee del richiedente.

La maggior parte dei bonus, ad oggi, richiede un requisito imprescindibile: il limite Isee. Basti pensare a sostegni per la famiglia come il Bonus nido, il Bonus sociale, Bonus affitto e persino il Bonus psicologo. La lista potrebbe continuare all’infinito, ma il concetto è sempre lo stesso: tali misure sono state introdotte come sostegno al reddito, in base alle spese necessarie da affrontare in ogni nucleo familiare e non.

Nonostante ciò, vi sono incentivi anche per chi queste soglie le supera, e dunque, non può avere accesso a molteplici agevolazioni. A partire e per tutto il 2024, il governo ha pensato anche a questa fetta di popolazione, non cedendo una forma di supporto, bensì una sorta di premio.

Il bonus di 500 euro senza Isee

Tra i vari sostegni che non richiedono il limite di reddito, troviamo il Bonus ristrutturazione, l’Ecobonus, il Bonus verde, nonché il Bonus mobili e grandi elettrodomestici. Tutti i supporti sopra citati prevedono una detrazione, ossia un rimborso più o meno consistente in base alla misure e all’importo sostenuto. Tuttavia, per questo 2024, esiste anche una forma di sostegno per i più giovani, che prevede ben 500 euro fin dalla domanda.

Questa iniziativa prende il nome di Carta del Merito e prevede un bonus di ben 500 euro spendibile per una vasta gamma di attività culturali come cinema, concerti ed eventi culturali. Una carta, questa, che permette anche l’acquisto gratuito di libri, corsi di musica, di teatro e persino di lingua straniera. Nelle categorie rientrano anche abbonamenti a quotidiani (in formato cartaceo o digitale), e molto altro ancora.

Questo sostegno è stato introdotto nel 2024 per promuovere la cultura tra i giovani, in sostituzione alla precedente 18App. Si tratta di un’opportunità imperdibile per i giovani con residenzaa in Italia che hanno brillantemente superato l’esame di maturità entro i 19 anni con una votazione di 100 o 100 e lode.

Come ottenere la Carta del Merito nel 2024

Innanzitutto, la Carta del Merito è un bonus che può essere utilizzato sul portale del Ministero della Cultura. Dopo aver completato la richiesta della carta, è possibile iniziare a spendere il bonus per i servizi già disponibili sulla piattaforma.

Come fare per richiederla? Il processo è semplice e si svolge online: dal 31 gennaio al 30 giugno 2024, è possibile accedere al portale del Ministero della Cultura utilizzando SPID o CIE, e autorizzando l’accesso alla sezione ‘Carta del Merito’. Dopo aver ricevuto l’email di conferma della registrazione, sarà dunque possibile utilizzare immediatamente il bonus sullo stesso portale.