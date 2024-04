Questa specie è stata ritrovata: non si è estinta | Lo pensavano tutti

Sebbene la scienza l’abbia data per ‘estinta’, alcune prove dimostrano che questo animale è ancora in vita, ma nascosto dal genere umano.

Per tutti gli amanti dei felini, una buona notizia arriva dal mondo animale: la ferocissima tigre dal pelo maculato e zebrato è ancora viva; con lei, potrebbero esserci ancora diversi esemplari, seppur abbiano trovato il modo di scappare dal genere umano.

Ad essere protagonista è la tigre di Giava, dichiarata estinta da molti anni, ma che potrebbe ancora sopravvivere in qualche remoto angolo della sua antica habitat. La sua estinzione (o presunta tale), è dovuta da diversi fattori tra cui il bracconaggio praticato dai cacciatori. Oltre a questo, la deforestazione ha contribuito alla riduzione dell’habitat disponibile, rendendo la loro sopravvivenza ancora più difficile.

L’impatto dell’attività umana è stato devastante per la specie, con tigri uccise per eliminare il presunto pericolo che rappresentavano. Nonostante ciò, nel 2019 un avvistamento dimostrerebbe che questo felino non si è mai estinto realmente.

Il mistero del pelo sospetto

Come la tigre balinese, anche la specie endemica di Giava è stata dichiarata estinta. Negli anni ’90, gli scienziati hanno confermato questa conclusione, apparentemente senza speranza di ritorno: la Panthera tigris sondaica, conosciuta come tigre di Giava, è stata inserita nella lista rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura nel 2008. Eppure nel 2019, accade qualcosa che va contro questa conclusione.

Nel corso degli anni ci sono stati vari avvistamenti probabilmente attribuibili alla P. tigris sondaica, ma nessuno è mai riuscito a dimostrare in modo convincente che esemplari di questa specie sopravvivono ancora allo stato selvatico. Nessuno, apparte un uomo che ne ritrovò un pelo.

La ricerca riaperta

Una nuova speranza sembra emergere grazie a uno studio recente pubblicato dalla Cambridge University Press, intitolato “Is the Javan tiger Panthera tigris sondaica extant? DNA analysis of a recent hair sample”. Gli scienziati dell’Agenzia Nazionale per la Ricerca e l’Innovazione Indonesiana, insieme agli ambientalisti, hanno individuato tracce genetiche della tigre di Giava in un singolo pelo rinvenuto vicino a un villaggio dell’Isola di Giava occidentale nel 2019.

Satyawan Pudyatmoko, capo della conservazione presso il Ministero dell’Ambiente e delle Foreste, ha dichiarato: “Il Ministero dell’Ambiente e delle Foreste accoglie positivamente la ricerca. Stiamo prendendo e prenderemo diverse azioni per rispondere ai risultati”, evidenziando l‘installazione di trappole fotografiche e il coinvolgimento di esperti di genetica internazionali per condurre ulteriori studi e ricerche.

Lo studio suggerisce che il pelo di tigre condivida somiglianze genetiche con le tigri di Sumatra e del Bengala, pur mostrando delle distinzioni. Nonostante ciò, la validità di questo singolo campione solleva interrogativi. Il pelo è stato recuperato in seguito a un avvistamento nel 2019 da parte di un residente locale, Ripi Yanur Fajar, in una piantagione nei pressi di una foresta nella città di Sukabumi. Fajar ha raccontato di aver visto una presunta tigre di Giava, accompagnata da impronte e segni di artigli.

Attualmente la ricerca è ancora in corso, ma se da un lato questa specie pare essere scappata dal genere umano, d’altra parte rapprsenterebbe un pericolo per gli abitanti, a causa della sua aggressività, per giunta alimentata negli anni.