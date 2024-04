Scienza, finalmente l’hanno scoperto: il fisico lo erediti da questo genitore: è ufficiale ! Se non ti piaci è colpa sua

Alcuni studi sembrano aver confermato che la maggioranza delle caratteristiche fisiche appartengono a un genitore.

Negli ultimi anni l’ossessione della società contemporanea per il fisico ha superato una soglia di decenza, portando a una serie di fenomeni che emergono maggiormente anche grazie o per colpa dei social network, luoghi digitali dove, a quanto pare, ognuno può dire la propria.

La frustrazione da sfogare, evidentemente, è parecchia, visto che il fenomeno del cyberbullismo sembra essere in continua crescita e non si riescono a trovare gli strumenti giusti per contenere il fenomeno ed educare le masse su un tema così sensibile.

Per tutti questi motivi e molti altri, siamo spesso spinti a cercare di somigliare al fisico considerato standard, con delle precise misure, un modello imposto sia dall’alto che dal basso: non sempre ci riusciamo, in quanto alcune caratteristiche appartengono puramente alla genetica.

Finalmente sappiamo a chi dare la “colpa”! Sembra sia tato dimostrato che vi è una importante percentuale che riguarda la ereditarietà di certi importanti tratti fisici.

Le domande dei genitori, quelle dei figli

Quando si è in attesa sono tante le domande che ci si pongono: alcune sono importanti mentre altre sono puramente destate da un sentimento di forte curiosità.

A queste ultime appartiene la domanda: “a chi somiglierà il bambino/la bambina”? Ed ecco che la scienza accorre in soccorso dei neo-genitori fornendo una risposta più che esaustiva che ci fa pensare di sapere finalmente a “chi dare la colpa”, o, piuttosto, il grande merito.

Un verità solo da accettare

In generale, il bimbo o la bimba che nasceranno saranno una stupenda mescolanza dei tratti dei due genitori. Per quanto riguarda i maschi, però, sembra essere provato che i geni del papà contribuiscono al 60%, mentre quelli della mamma al 40%: pertanto possiamo dire che è più probabile che un figlio maschio avrà tanti tratti in comune col papà rispetto alla mamma.

Insomma, si tratta ovviamente di una piccolezza: senza dubbio ciò che più sperano i genitori è che i loro figli siano in salute e che possano essere felici, riuscendo a contrastare una società basata sull’apparenza o trovare una propria bolla di serenità circondati da persone che li ameranno così come sono.