Addio sole, non lo vedremo più: la notizia è ufficiale | Accadrà tutto questo giorno

Il Sole è prossimo ad andarsene, almeno dai nostri occhi: la data (italiana) ufficiale predetta dagli esperti.

L’8 aprile tornerà il ‘Sole nero’, un evento astronomico atteso da milioni di persone che si paleserà dopo ben due anni di attesa. Si tratta di un’eclissi solare totale che, purtroppo, non sarà visibile in Italia. Questo spettacolo celeste sarà riservato esclusivamente alle regioni del Nord e Centro America.

In tutto ciò, numerosi team dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) stanno partendo per Messico e Stati Uniti per osservare e l’evento. Questa, infatti, non sarà un’eclissi comune.

Il fenomeno inusuale

L’eclissi solare totale dell’8 aprile sarà un evento eccezionale, poiché sarà visibile in una delle aree più popolate al mondo, offrendo a oltre 30 milioni di persone la possibilità di osservare direttamente il fenomeno. Questo è piuttosto insolito, poiché spesso le eclissi totali di sole sono osservabili solo in zone remote del pianeta, come i poli.

Ciò che rende particolarmente speciale questa eclissi è il momento in cui avverrà: durante il picco dell’attività solare. Questo permetterà agli studiosi di osservare la corona solare, una regione esterna del Sole composta da plasma centinaia di volte più caldo della sua superficie, che di solito è nascosta dal bagliore della stella. La corona solare è uno dei più grandi misteri irrisolti dell’astronomia, e questa eclissi fornirà un’opportunità unica per studiarla.

Un evento molto entusiasmante, ma in Europa sarà possibile vederlo solamente in diretta streaming sul sito della Nasa, su quello del Virtual Telescope Project e su quello dell’Inaf.

Quando il Sole si spegnerà in Italia

Nonostante questa eclissi abbia attirato una certa attenzione, d’altra parte ha generato una certa delusione da parte di coloro che non potranno mettersi in viaggio per ammirarla. Per fortuna l’eclissi solare avverrà anche in Italia in tempi nemmeno troppo lunghi.

Secondo gli esperti, il 29 marzo 2025, a partire dalle 12:30, un’eclissi parziale di Sole sarà visibile in quasi tutta l’Italia, escluse solo le zone più a sud-est del paese.

Il momento di massimo dell’eclissi è previsto intorno alle 13:30. Durante questo evento, si prevede che il nord-ovest dell’Italia sarà quello con la maggiore copertura parziale, con circa il 20% del Sole oscurato dalla Luna. Si tratta di un evento astronomico affascinante che merita di essere osservato, ovviamente se le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Insomma, anche se l’eclissi dei prossimi giorni ha lasciato un certo senso di amaro in bocca, non ci vorrà molto per ammirare questo splendido evento astronomico anche nel nostro paese.