400€ di bonus per la tua casa: non serve l’isee e lo danno a chiunque | Lo puoi richiedere subito

Fino a 400 euro per la propria casa grazie a questo bonus: di cosa si tratta e perché è importante agire tempestivamente.

L’estate del 2024 si è finalmente fatta sentire in Italia, portando con sé un’ondata di caldo. Se da una parte la bella stagione spinge molte persone a ristrutturare la propria casa o aggiornare l’arredamento, dall’altra si cercano soluzioni pratiche per far fronte al caldo che ci accompagnerà nei prossimi mesi.

Per questo motivo, sempre più italiani stanno valutando l’acquisto di condizionatori, strumenti essenziali ma spesso costosi per famiglie e aziende. Sebbene non ci siano incentivi statali diretti per l’acquisto di climatizzatori, esistono alternative interessanti per ottenere il massimo beneficio, anche senza la necessità di rientrare in una determinata fascia Isee. Una di queste, sebbene poco conosciuta, consente di risparmiare fino a 400 euro sull’acquisto di un condiziontore. Questa iniziativa prossima alla scadenza, non ha nulla a che vedere con il bonus mobili che, come sappiamo, richiede una precedente ristrutturazione dell’immobile.

Come ottenere il rimborso di 400 euro per l’acquisto di un condizionatore

Oltre alle detrazioni fiscali come il Superbonus al 110%, l’Ecobonus al 65% e altri incentivi locali limitati, c’è una promozione meno nota ma altrettanto interessante: il Cashback proposto da Daikin, leader nel settore della climatizzazione e della purificazione dell’aria. Questa iniziativa offre ai clienti la possibilità di ottenere un rimborso significativo, fino a 400 euro, sull’acquisto di climatizzatori Daikin. Si tratta di un’opportunità importante che, tuttavia, è prossima alla scadenza.

Daikin, nota per la sua affidabilità e qualità, offre un’opportunità unica di risparmio attraverso il bonus condizionatori. Questa iniziativa consente ai consumatori di ottenere un rimborso sostanzioso sull’acquisto di climatizzatori Daikin mediante un processo semplice di registrazione e monitoraggio dei consumi.

Come ottenere il rimborso di 400 euro

Per partecipare al programma Cashback di Daikin, è necessario acquistare uno dei modelli inclusi entro il 6 luglio 2024 da un rivenditore autorizzato. Successivamente, scaricare l’app Daikin Onecta disponibile su App Store e Play Store entro 30 giorni dall’acquisto. Questa applicazione permette di registrare il prodotto e monitorare i consumi energetici; aspetto che, come vedremo a breve, è necessario per ottenere il rimborso.

Dopo aver registrato il prodotto tramite l’app, il passo successivo è creare un account sul portale Stand by Me gestito da Sdm società benefit Srl. Qui, inserire i dettagli del prodotto, caricare lo scontrino d’acquisto e completare la procedura di registrazione. È bene precisare che è essenziale conservare lo scontrino originale fino alla conferma del rimborso.

Il rimborso è calcolato in base ai consumi effettivi, con un massimo di 400 euro per singolo apparecchio e fino a 800 euro per l’acquisto di più prodotti Daikin dallo stesso soggetto. Per ottenere il rimborso dei consumi di riscaldamento, l’applicazione deve rimanere collegata all’apparecchio fino al 31 marzo 2025; per i consumi di raffreddamento, il collegamento deve essere attivo entro il 30 settembre 2024. Entrambi i periodi di monitoraggio e i calcoli di rimborso sono gestiti separatamente e devono essere rispettati per non perdere il diritto al contributo.