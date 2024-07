Lavatrice, controlla sempre questa cosa dietro al pannello: rischi la tua vita e non lo sai | Può andare a fuoco

Un semplice errore o l’usura di un componente della lavatrice possono portare a un cortocircuito: è quanto accaduto recentemente a Noli.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case; basti pensare alle famiglie che la azionano anche più di una volta al giorno. Se da una parte è vero che per molte persone sarebbe impossibile farne a meno, dall’altra, questo elettrodomestico si rivela anche il più trascurato. Non tutti effettuano una costante manutenzione, né una corretta pulizia e un controllo del suo stato di salute.

La lavatrice viene lasciata lì, a svolgere il suo lavoro fino a che non inizia a dare segni di cedimento o di anomalie. Finché l’elettrodomestico funziona, poco importa: il problema potrebbe sorgere se diventa la causa di uno scenario drammatico. A mettere questo elettrodomestico sotto la lente d’ingrandimento è stato il caso di Noli, dove un cortocircuito di questi giorni ha gettato terrore nel quartiere.

Cortocircuito della lavatrice: Il caso di Noli

La scorsa settimana il comune di Nole è stato teatro di un incendio provocato da un guasto a una lavatrice, generando momenti di grande tensione tra i residenti. L’incidente è avvenuto alle 17:30 in via Torino 96. Un problema in un alloggio ha richiesto l’immediato intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Lanzo e di San Maurizio, che si sono precipitate sul posto senza esitazioni. Giunti sul luogo, i pompieri hanno individuato rapidamente la causa del fumo: un cortocircuito in una lavatrice.

Con grande prontezza, hanno disconnesso l’apparecchio dalla rete elettrica per prevenire ulteriori rischi. Per garantire la sicurezza e disperdere l’odore di bruciato, i Vigili del Fuoco hanno aperto le finestre dell’alloggio, ventilando efficacemente l’area. L’operazione di soccorso si è felicemente conclusa alle 19:00, senza registrare feriti e con danni materiali limitati. Per fortuna la tempestività e l’efficienza dei Vigili del Fuoco hanno evitato il peggio e riportato la calma nel comune di Noli, ma questo episodio ricorda come casi come questi possano accadere ogni giorno. Per questo motivo si rivela importante capire il motivo di un ipotetico cortocircuito, nonché prevenire che questo accada.

Come evitare il cortocircuito della lavatrice

L’acqua è la principale nemica dei componenti elettrici della lavatrice. Assicurati che guarnizioni e tubi siano in buone condizioni e ripara immediatamente eventuali perdite. Un po’ di attenzione può evitare molti problemi. Anche cavi usurati e connessioni allentate possono causare cortocircuiti.

Un’operazione che dovremmo sempre fare è quella di controllare regolarmente i cavi elettrici e fai sostituire quelli danneggiati. Dal nostro lato, è bene evitare alcuni atteggiamenti come collegare la lavatrice a prese non idonee, e il sovraccarico del cestello. Se si sospetta un guasto, la cosa migliore è quella di contattare un tecnico specializzato.