Agenzia delle Entrate, arrivano 1000 posti di lavoro: ti basta il diploma | Assunzioni lampo

Il piano assunzioni dell’Agenzia delle Entrate vede l’introduzione di un concorso che ha come scopo quello di assumere più di 1000 persone.

In questi giorni è fiorita la notizia in cui l’amministrazione pubblica italiana è scarna di personale, tanto da prevedere un pacchetto di ben 100mila assunzioni in tutta Italia divisa per vari enti. Si spazia dall’INPS e il suo progetto sanità, per finire dall’Agenzia delle Entrate, dove le sedi necessitano di personale. Nel 2024 verrà superato il fabbisogno di personale che rende diversi processi lunghi e con liste d’attesa non più sostenibili.

Agenzia delle Entrate: il piano assunzioni del 2024

Dopo una sessione importante di assunzioni di dipendenti pubblici degli ultimi mesi, l’amministrazione pubblica, nonché lo Stato stesso sono ancora alla ricerca di personale, tanto che a breve verranno lanciati i nuovi bandi destinati sia a laureati che a diplomati. Soprattutto per questi ultimi, l’Agenzia delle Entrate ha riservato numerose occasioni, insieme al settore sanità e scuola.

Entrando nel vivo di ciò che accadrà nei prossimi mesi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione aprirà le porte a nuove opportunità di lavoro, annunciando l’organizzazione di un concorso per l’assunzione di 470 nuovi dipendenti destinati a ricoprire ruoli presso le direzioni regionali sparse per tutto il territorio nazionale.

Questa iniziativa rientra nel programma di assunzioni dell’ente per il prossimo triennio, che prevede complessivamente l’ingresso di più di 1000 risorse, addirittura si parla di 1500 assunzioni complessive sparse in tutto il territorio nazionale.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2024: quando e come candidarsi

La notizia è stata confermata da un comunicato congiunto delle principali sigle sindacali del settore, FABI, FIRST, FISAC, UILCA e UNISIN, emesso dopo un incontro annuale tenutosi il 7 marzo scorso per discutere delle questioni relative al personale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Secondo quanto riportato nel comunicato, l’avviso per le prime 470 assunzioni dovrebbe essere pubblicato entro maggio, con l’obiettivo di completare le assunzioni entro la fine dell’anno. La gestione del reclutamento sarà affidata alla società FORMEZ P.A. mediante una selezione nazionale.

Per quanto riguarda il concorso, è verosimile che preveda una valutazione dei titoli e prove d’esame, in linea con il nuovo regolamento introdotto dalla recente riforma dei concorsi nella Pubblica Amministrazione. I candidati selezionati avranno l’opportunità di lavorare presso le direzioni regionali dell’Agenzia, sparse in tutta Italia.

Per consultare i bandi integrali relativi al concorso, sarà possibile farlo direttamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Tuttavia, è importante precisare che tali bandi non saranno disponibili sul portale inPA, ma solo sul sito ufficiale della stessa Agenzia, poiché l’ente non è obbligato a pubblicarli su questa piattaforma.