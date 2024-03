Rotatorie, hai sempre sbagliato non devi più prenderla così: per farla in modo corretto devi guardare questo cartello

Rotatoria: la strada del nuovo millennio, non è facile rispettarne correttamente tutte le regole di immissione e non solo.

La rotatoria è una alternativa più che valida all’incrocio, che, qualora non fosse regolato da semafori, rappresenterebbe un potenziale pericolo di scontro tra le vetture che circolano.

Ci sono alcuni incroci, tra l’altro, nei quali non è possibile rispettare alcuna regola di precedenza: il corretto svolgimento della viabilità dipende unicamente dalla cautela dei guidatori e a loro discrezione.

In generale ci sono, però, la maggioranza degli incroci che sono regolati dalle norme più comuni della precedenza, prima fra tutti la precedenza per chi viene da destra se non vi sono altro tipo di segnaletiche – come ad esempio stop o segnali di “dare precedenza”.

Le rotatorie risolvono questo tipo di problemi ma ne creano potenzialmente altri: non tutti, infatti, ricordano sempre a menadito le regole da osservare quando ci si deve immettere nelle rotatorie.

Rotatorie: le norme vigenti

Ciò che è importantissimo ricordare in merito alle rotatorie è il loro senso: questo è illustrato sempre in un cartello in prossimità della rotatoria.

Il cartello ha il colore e il frame dell’obbligazione, è, quindi, blu, e presenta delle frecce che indicano sempre chiaramente il verso in cui si deve girare quando ci si immette nelle rotatorie. Vediamo cosa accade se non si rispetta questa regola.

Circolazione della rotatoria

La rotatoria è definita in questo modo dal Codice della strada: “rotatoria: Indica la presenza di una intersezione, un’area, una piazza, ecc. nella quale la circolazione è regolata a rotatoria secondo il senso indicato dalle frecce”. Se il “senso indicato dalle frecce” non dovesse essere rispettato, il fatto è punibile secondo le normative che riguardano nello specifico l’inosservanza della segnaletica verticale.

In questo caso il fatto è piuttosto rischioso, in quanto si realizzerebbe una circolazione contromano, rischiando di travolgere e scontrarsi con altri veicoli che proseguono nel giusto senso. Bisogna tenere presente che le rotatorie presentano altre regole oltre quella del senso, regole che ad esempio riguardano la corretta immissione, il giusto modo di percorrenza e la giusta modalità di uscita. Bisogna essere molto attenti visto che non è raro che le persone non sappiano di preciso come percorrere questa particolare “strada”.