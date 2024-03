Pensione, da oggi puoi averla fino a 10 anni prima con gli stessi benefici: la legge è passata

L’Inps ha pubblicato nuove istruzioni per coloro che desiderano andare in pensione anticipata senza percepire un assegno più basso.

In un recente messaggio, l’INPS ha spiegato come dal 2024 si potrà andare in pensione a 64 anni con un importo maggiore, e a 67 anni (ossia quelli canonici per accedere a quella di vecchiaia), ma con un requisito meno restrittivo. Riguardo a quest’ultima categoria, sarà possibile andare in pensione anticipata con soli 20 anni di contributi versati, molti meno di quelli richiesti per la pensione di vecchiaia. L’importante, in questo caso, sarà raggiungere un assegno pensionistico almeno pari all’assegno sociale di 534,41 euro al mese e non avere versato contributi previdenziali prima del 1996. Oltre a questo, a giovare saranno anche diversi lavoratori e lavoratrici che decideranno di fermarsi prima.

Pensione anticipata a 64 anni con importo maggiore

La pensione anticipata per chi ha compiuto 64 anni è un’opzione per smettere di lavorare prima del previsto. In passato, questa possibilità era disponibile per chi aveva 63 anni, ma adesso è stata spostata a 64 anni a causa dei cambiamenti nella durata della vita media delle persone. I requisiti per questa pensione anticipata, però, vedono riscontri positivi.

In primo luogo, è necessario aver raggiunto l’età di 64 anni per poter fare richiesta, mentre l’importo dell’assegno pensionistico deve essere almeno 3 volte quello della pensione sociale, che calcolato è di circa 1603,23 euro al mese.

In buona sostanza, sebbene sia un opzione allettante per molti, è necessario avere un’entrata pensionistica adeguata per poter beneficiare di questa opzione. A tal proposito, ci sono alcune riduzioni per le donne con figli: per loro, l’importo minimo richiesto è di 2,8 volte la pensione sociale se hanno un figlio, e di 2,6 volte se ne hanno due o più.

A quanto ammonta l’assegno della pensione anticipata nel 2024

Tra le tante informazioni da tenere in considerazione è bene precisare che l’importo massimo dell’assegno pensionistico non deve superare 5 volte quello della pensione sociale, che equivale a circa 2993,05 euro al mese. Questo limite assicura che le persone non ottengano assegni pensionistici eccessivamente alti rispetto alla norma.

L’opzione della pensione anticipata è ad oggi un’opzione per certi versi vantaggiosa, poiché consente di ricevere l’intero importo della pensione maturata anche se si smette di lavorare prima dei limiti stabiliti dalla legge Fornero, che riguardano l’età e i contributi versati. In sostanza, se si soddisfano questi requisiti, si può andare in pensione anticipatamente e godere dell’intero importo della tua pensione senza dover aspettare fino all’età standard di pensionamento.