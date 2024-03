Caldaia, butta subito quella che hai: con questo nuovo modello non spendi più un euro di gas | Risparmio assicurato

Ecco il modello di caldaia che ti darà la possibilità di risparmiare fin dalla prima bolletta: dimentica la vecchia e dì addio alle stangate.

Anche se l’inverno è passato, il problema dei rincari è ancora fortemente ancorato alle nostre vite. Nei mesi più freddi, è risaputo che le bollette sono più alte, perché le fonti di calore che abbiamo in casa consumano, energia o gas, al fine di creare un ambiente confortevole e accogliente in cui poter vivere.

Per questo, ti suggeriremo un nuovo modello di caldaia che ti permetterà di risparmiare tantissimo sul dispendio di gas. In previsione nel prossimo inverno, potresti valutare di sostituire la tua vecchia caldaia con questa innovazione lanciata sul mercato.

Ti stupirà scoprire in che modo potrai ridurre le spese mensili. Ora, vedremo insieme di che tipo di dispositivo si tratta, per l’esattezza, dando un’occhiata al suo funzionamento e ai suoi vantaggi. Una volta che avrai scoperto questa caldaia, non tornerai più indietro e la consiglierai a tutti, amici e parenti, perché il risparmio è assicurato.

La caldaia che ti salva dalle bollette folli

La caldaia in questione è quella con pannelli solari. Negli ultimi anni, abbiamo visto la predominanza di caldaie a condensazione sulle classiche a gas, poiché con le prime è stata accertata un’efficienza superiore pari al 30%. Tuttavia, con lo sviluppo della tecnologia, ci si è avvicinati anche all’energia solare, progettando degli impianti che, appunto, sfruttano il sole.

Unendo solare termico e condensazione, si dà vita a un dispositivo in grado di sprigionare un alto livello di efficienza, fino al 50%. Ciò significa che il gas utilizzata dalla caldaia si ridurrà di molto e, automaticamente, si ridurranno anche le spese mensili. Ovviamente, la tua vecchia caldaia non è compatibile con questo sistema, devi cambiarla. Si tratta di una spesa che può spaventare all’inizio, ma che, a lungo andare, darà i suoi frutti, perché parliamo di un risparmio a lungo termine.

Cosa offre la combinazione di solare termico e caldaia a condensazione

Con questa caldaia, potrai ottenere una serie di benefici, come la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e avrai anche un occhio di riguardo per l’ambiente, in quanto si tratta di un dispositivo che produce una minore emissione di sostanze inquinanti, oltre a ridurre il consumo di gas e dei costi di riscaldamento, aumentando anche il valore dell’intero immobile.

Attenzione, però, perché ci sono degli aspetti da considerare quando si tratta dell’installazione del sistema solare termico in supporto alla caldaia a condensazione. Infatti, dovrai tenere conto della superficie del tetto, dell’orientamento del tetto e dell’inclinazione delle falde dello stesso.