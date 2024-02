Ambulanza, se la vedi dietro di te non accostare: da ora se ti beccano ti fanno la multa | La legge lo dice chiaramente

La norma in relazione a questa casistica parla chiaro: ci sono delle precise regole da seguire se dietro di noi c’è un’ambulanza.

Quando siamo in auto e percorriamo una qualunque strada, dobbiamo tenere conto obbligatoriamente di ogni regola del codice della strada, anche le meno conosciute tendenzialmente.

Oltre a seguire le regole della precedenza, del sorpasso, e tutte le indicazioni fornite grazie all’uso dei segnali stradali, ce ne sono altre di cui non tutti sono a conoscenza, eppure sarebbe il caso, invece, di impararle per filo e per segno per fare sì di evitare di portare scompiglio in strada o prendere contravvenzioni inaspettate.

Sappiamo già, ad esempio, cosa fare quando ci troviamo di fronte a un’ambulanza con sirene accese: bisogna senza dubbio farla passare e non intralciarla visto che si sta recando presso una persona in difficoltà o sta trasportandola alla struttura ospedaliera più vicina, e i minuti, talvolta, sono davvero contati e possono fare la differenza.

Ma cosa dice la legge in proposito, di preciso? Meglio approfondire la norma per non incorrere in errori dettati dall’ignoranza.

La sicurezza per tutti

La legge in merito è espressa dall’articolo 177 del codice della strada, comma tre, e disciplina nello specifico l’operato dell’automobilista in questa circostanza.

Secondo questa disposizione, quando ci si trova in strada e si sente la sirena dell’ambulanza, bisogna dare la precedenza, e favorirne il transito rallentando e accostando per non ostacolarne la marcia. Ma non è finita qui.

Le norme della strada

Il principio espresso dall’articolo 177 del codice della Strada deve essere osservato in contemperanza con l’articolo 157 dello stesso, che determina la differenza tra arresto, fermata, sosta e sosta d’emergenza. Per far passare l’ambulanza, nello specifico, si prevede non solo il rallentamento, ma anche una fermata: l’automobilista deve accostarsi e fermarsi con il motore acceso per non intralciare il passaggio di quel veicolo.

L’articolo 157, però, sancisce anche il divieto di intralcio di veicoli e di pedoni, pertanto ancora una volta si deve tenere conto anche di questa norma, proseguendo, però, nella corretta osservanza dell’articolo 177. Una volta passata l’ambulanza, quindi, gli automobilisti non debbono passare e riprendere la guida come meglio credono, ma devono ancora rispettare le norme grazie alle quali la circolazione può riprendere in modo fluido e privo di pericoli.