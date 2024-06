Aria condizionata, da oggi puoi averla gratis: il caldo lo combatti così | Non paghi 1 euro in bolletta

Chi non ha l’aria condizionata si prepara a soffrire un caldo torrido: da oggi puoi averla a costo zero in bolletta.

Sono rimasti in pochi a non aver bisogno del condizionatore d’aria all’interno di almeno una stanza nelle proprie abitazioni, soprattutto in città dove l’aria della sera, anche quando presente e fresca, viene bloccata dai palazzi attorno.

Non tutti, però, possono permettersi di sostenere una ulteriore spesa in bolletta, dato che è noto quanto i condizionatori consumino a livello di energia elettrica, quindi sono in molti a cercare dei metodi alternativi per non soffrire troppo il caldo.

C’è, però, una novità in campo elettrodomestico che permette agli utenti di non pagare in alcun modo l’aria condizionata, o meglio, il suo consumo in bolletta: questo può avvenire attraverso lo sfruttamento delle energie rinnovabili.

Parliamo, nello specifico, dell’energia solare, che è possibile raccogliere attraverso l’istallazione e l’utilizzo di pannelli appositi: con questo elettrodomestico, però, niente pannelli costosi, ecco di cosa si tratta.

Un condizionatore innovativo a costo zero

Si stanno diffondendo sempre più una serie di elettrodomestici che sfruttano proprio l’energia solare per poter funzionare: la immagazzinano durante il giorno, pertanto anche di notte funzionano, specie se viviamo in zone assolate o se utilizziamo questo tipo di elettrodomestici in estate.

Per quanto riguarda l’aria condizionata, DS New Energy propone un condizionatore che funziona proprio grazie a dei piccoli pannelli solari che sono integrati nell’elettrodomestico, pertanto non c’è bisogno di una complicata istallazione: vediamo di quale dispositivo si tratta.

Aria condizionata, no alle bollette stellari

L’elettrodomestico di cui parliamo è il Condizionatore D’aria Solare Al 100% Da 18000 BTU DC48V, che è in grado di raccogliere energia solare attraverso i pannelli solari collegati e produrre aria fresca all’interno dell’abitazione. Si tratta di una ottima soluzione sia per contribuire al risparmio energetico sia per le tasche dei consumatori.

L’energia solare, infatti, è una delle energie rinnovabili che molti sperano diventi di largo utilizzo, invece di continuare a sperperare soldi e risorse attingendo a fonti di energia non rinnovabili. Purtroppo questo tipo di energie non sono ancora diffuse in modo capillare nonostante i numerosi vantaggi: che il mondo abbia bisogno di tempo per adeguarsi oppure che non si veda una cambiamento radicale per via di interessi economici, i singoli utenti possono già approfittare di elettrodomestici come quello proposto da DS New Energy. Per conoscere modalità, dettagli e prezzi basta andare sul loro sito ed eventualmente richiedere un preventivo.