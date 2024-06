Bonus 5000€, lo puoi richiedere senza limiti di isee: ti basta avere una casa di proprietà

Scopri come poter usufruire di questo bonus succulento: ti spetteranno 5.000 euro, basta solo essere proprietario di una casa.

Negli ultimi tempi, i bonus sono più attesi che mai. Aiuti economici da parte del Governo, stanziati per venire incontro al periodo di crisi che l’intero Paese sta vivendo.

Sono diversi i bonus che sono stati riconfermati o introdotti in questo 2024 e che mirano a risollevare le economie delle famiglie italiane. L’ultimo in questione ti farà ricevere una cifra di tutto rispetto, ma dovrai soddisfare determinate condizioni per ottenerlo.

Innanzitutto, dovrai dimostrare di essere proprietario di una casa e questo è uno dei requisiti indispensabili per poter ricevere ben 5.000 euro. Scopriamo insieme maggiori dettagli al riguardo.

Il bonus perfetto per l’estate

L’estate è decisamente arrivata ma, per molte famiglie, acquistare un condizionatore per refrigerarsi nelle ore più calde, all’interno della propria casa, non è così semplice come sembrerebbe. Per questo, è stato pensato di introdurre una novità fantastica, dando modo di detrarre le spese per l’acquisto di un climatizzatore o la sostituzione del proprio con uno a pompa di calore, a risparmio energetico. Teoricamente, i bonus del 2024, da poter sfruttare in questo campo, sono quattro. C’è il bonus ristrutturazioni edilizie al 50%, il bonus mobili al 50%, il Superbonus 70% e l’Ecobonus al 65%.

In caso di ristrutturazione, i contribuenti possono richiedere il bonus fiscale per l’acquisto e per l’installazione di un nuovo condizionatore, che sia più conveniente in fatto di risparmio energetico e che abbia, dunque, una pompa di calore. Così facendo, avrai diritto a una detrazione del 50% delle spese sostenute. Inoltre, potrai godere di una detrazione delle spese anche con il bonus mobili, che dà diritto a una detrazione Irpef del 50%. È stato, però, fissato un limite, pari a 5.000 euro. Il climatizzatore installato deve essere di una classe energetica pari almeno ad A+.

Altri tipi di aiuti economici

Un altro tipo di aiuto economico è l’Ecobonus del 65%, ma per poter godere di esso è necessario sostituire una caldaia a gas con un climatizzatore con pompa di calore, abilitato sia al raffreddamento che al riscaldamento. Il condizionatore, però, deve essere di classe energetica pari ad A+++. La spesa deve essere sostenuta entro il 31 dicembre 2024 e la detrazione deve essere richiesta all’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui si compila il 730. Inoltre, entro e non oltre i 90 giorni dall’installazione, dovrai inviare tutti i documenti all’Enea.

Le persone che possono beneficiare di questi bonus, sono coloro che sono proprietari degli immobili, ma anche coloro che sono titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto di interventi e che ne sostengono le spese.