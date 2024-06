Assegno di inclusione, scatta la sospensione per milioni di Italiani: ti lasciano senza un soldo

Cattive notizie per quando riguarda la ricezione dell’assegno di inclusione: è imminente lo stop per alcune categorie.

L’assegno di inclusione è la nuova dicitura adottata dal Governo per ciò che rimane dell’istituto del reddito di cittadinanza: si tratta di un sostegno pensato per le persone non occupabili, ovvero che per una serie di motivi non hanno accesso al mondo del lavoro.

I criteri per la ricezione del sostegno da parte dello stato sono stati di molto ristretti dopo la elezione del Governo Meloni, che infatti aveva promesso di riformare quello che era il reddito di cittadinanza – e così è stato.

Oggi le persone occupabili, ovvero coloro che potenzialmente potrebbero lavorare – sono aiutate dallo stato attraverso un diverso programma, Il supporto formazione lavoro, che prevede la possibilità di frequentare corsi finanziati dallo stato, di iscriversi alla piattaforma digitale dedicata e molto altro, oltre alla possibilità di ricevere, se iscritti, una piccola indennità al massimo per 12 mesi totali.

Questa riforma del reddito di cittadinanza è stata molto contestata da parte della popolazione, ma oggi è una realtà, visto che, nonostante le proteste, siamo a riforma avvenuta. Eppure, sembra che qualcuno stia rischiando di perdere prossimamente anche l’importo dell’assegno di inclusione: ecco cosa sta succedendo.

Un rischio

La possibilità di sospensione dell’assegno di inclusione si sta configurando per quanti abbiano presentato la richiesta tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e messa in pagamento a partire da gennaio 2024.

Proprio in questi giorni, infatti, si sta avvicinando una fondamentale scadenza per quanti abbiano richiesto il reddito di inclusione: si tratta del termine dei 120 giorni concessi per potersi presentare all’appuntamento con i Servizi Sociali, incontro alla base della erogazione del denaro.

L’incontro con gli assistenti sociali

Il passaggio dell’appuntamento con gli assistenti sociali è necessario per la ricezione dell’assegno di inclusione, pertanto le persone che hanno presentato la domanda tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e lo hanno dimenticato devono affrettarsi in quanto altrimenti rischiano la sospensione dell’erogazione del sostegno.

A tutti i percettori è permesso di controllare comodamente dal proprio pc o telefono attraverso il sito dell’INPS o la piattaforma Siisl qual è il termine preciso per potersi presentare prima che intervenga la sospensione dell’assegno. Si tratta di un incontro obbligatorio per tutti i nuclei familiari richiedenti.