Rotonda stradale, la devi percorrere al contrario: ecco perché | Non l’hai mai capito

C’è molta confusione attorno alla giusta modalità di immissione e di senso di una rotatoria soprattutto in Italia: ecco perché.

Quando si è alla guida tra le cose più importanti a cui far caso ci sono proprio i segnali stradali che vanno a indicare anche se a breve vi sarà un semaforo oppure una rotonda.

Nel caso in cui ci si trovi di fronte a una rotonda, una struttura stradale utilizzata sempre più spesso e per una serie di fattori preferibile all’incrocio, in genere vi è anche un segnale che dovrebbe indicare chiaramente quale sia il senso di percorrenza della stessa – generalmente il senso è quello anti-orario.

Molti, però, sono gli automobilisti confusi per via di questa segnaletica, che appare non sempre chiara e in certi casi persino non presente.

Negli ultimi tempi, inoltre, è intervenuto un aneddoto che non ha fatto altro che rendere la situazione ancora più confusa di quanto fosse già in principio: si tratta di una rotonda al contrario, ecco cosa è accaduto.

La rotonda “all’incontrario”

La guida richiede sempre un livello di prontezza molto alto: non è possibile, infatti, eseguire altre attività mentre si guida, seppure ve ne siano alcune tollerate dalla legge come ascoltare musica oppure parlare al telefono se muniti di vivavoce in auto.

Quando, però, a rendere la guida difficoltosa ci si mettono anche gli stessi segnali stradali, allora la sola concentrazione non basterà: questo è quanto è accaduto per una svista in una rotonda di Via di Villa Carrara a Sora, un Comune italiano vicino Cassino, tra Lazio e Campania. Un piccolo errore ha causato una sensazione di smarrimento negli automobilisti, creando anche una situazione potenzialmente pericolosa.

L’errore nella segnaletica

Tutto è stato generato da un errore in effetti davvero piccolo, ovvero l’orientamento inverso al solito delle frecce nel cartello di segnaletica stradale che stava a indicare il senso di percorrenza della rotonda. Gli automobilisti, confusi, si sono ritrovati a dover percorrere la rotonda da sinistra verso destra, rischiando di fare incidenti, ovviamente.

Per fortuna è giunta una pioggia di segnalazioni da parte di diversi cittadini, e il cartello errato è stato sostituito con quello corretto. Si tratta di un fatto incredibile che costituisce anche la dimostrazione che un piccolo errore, talvolta, può ripercuotersi anche in maniera macroscopica.