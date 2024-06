“Ti abbiamo cancellato il bollo auto”: finalmente arriva un regalo come si deve | Non paghi più nulla

Migliaia di contribuenti vedranno le loro rate arretrate del bollo auto finalmente estinte: cosa è successo esattamente.

Già da fine 2023, diverse persone in debito con il fisco (e con la Regione), hanno ricevuto una bella notizia, totalmente inaspettata, da parte dell’Agenzia delle Entrate (e non solo): il bollo auto è stato cancellato e il contribuente non è più in debito con lo Stato. Si tratta di una condizione comune, ma le motivazioni potrebbero essere diverse.

A portare buone notizie è stata in prima battuta la Legge di Bilancio 2023, che prevedeva lo stralcio automatico dei debiti esattoriali fino a 1.000 euro contratti tra il 2000 e il 2015, tra cui rientrano anche i mancati pagamenti del bollo auto. In questo caso non si parla, dunque, della mera abolizione dal pagamento di questa tassa, ma dell’estinzione della cartella esattoriale del contribuente in quel preciso lasso di tempo.

Questa disposizione significa che i proprietari di veicoli che non hanno saldato il bollo auto in quel periodo non saranno più obbligati al pagamento degli arretrati a partire dal 31 gennaio 2023. Mentre per i mancati pagamenti del bollo auto nel 2022 non sono previste sanzioni o interessi. Tuttavia, per i debiti contratti nel 2019 e nel 2020, sarà applicata una sanzione del 3%.Ma per quanto riguarda tutte le altre casistiche? Altri contribuenti, infatti, potrebbero vedersi eliminata la tassa ancor prima che questa sia entrata nel circuito dell’AdE.

Prescrizione bollo auto

Molte persone che in passato non hanno pagato il bollo auto, potrebbero non doverlo più versare poiché caduto in prescrizione. Tuttavia, risulta complesso saperlo se non si conoscono le regole in materia. Non a caso, quando si parla di bollo auto non pagato, uno dei dubbi più comuni è se il pagamento sia ormai caduto in prescrizione. La buona notizia è che la prescrizione del bollo auto avviene dopo tre anni dalla scadenza, ma solo se non si riceve alcuna richiesta di pagamento da parte della regione o dell’Ente della Riscossione entro quel periodo.

Per verificare se il bollo auto è prescritto, il primo passo è controllare tutte le comunicazioni ricevute. Se nei tre anni successivi alla scadenza del bollo non hai ricevuto solleciti di pagamento o cartelle esattoriali, puoi stare tranquillo: il bollo è prescritto. Tuttavia, è bene prendere in considerazione alcune variabili.

Come si calcola il periodo di prescrizione

In primo luogo è importante capire che, ai fini della prescrizione, ciò che conta è la data in cui effettivamente ricevi l’avviso di accertamento. Dunque non basta che la regione abbia consegnato l’avviso all’ufficio postale; la data di ricezione da parte tua è l’unica rilevante. Questo significa che fino a quando non si riceve fisicamente la richiesta di pagamento, il conteggio dei tre anni continua.

Però, non tutto è oro ciò che luccica. Un aspetto da considerare è l’effetto della pandemia da Covid-19. Durante l’emergenza, l’accertamento del pagamento del bollo auto è stato sospeso per due anni. Per capire meglio, prendiamo un caso concreto: hai dimenticato di pagare il bollo auto del 2018. In circostanze normali, il termine di prescrizione sarebbe stato il 31 dicembre 2021. Ma, considerando la sospensione dovuta al Covid-19, questo termine è slittato. Quindi, se non ricevi nessuna comunicazione di pagamento fino al 31 dicembre 2023, il tuo bollo del 2018 sarà prescritto.

Ad ogni modo, è possibile visionare la propria situazione fiscale consultando l’Agenzia delle Entrate, l’ente della riscossione e utilizzando i servizi online della Regione di appartenenza.