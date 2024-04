Assegno unico, finalmente è ufficiale: i soldi li prendi due volte | Entro giugno la richiesta

Finalmente un aiuto alle famiglie da parte dello Stato: potrebbe essere “doppio” ecco come richiederlo subito.

Lo Stato italiano ha diversi strumenti assistenziali che sta promuovendo soprattutto per quanto riguarda le famiglie, e tra questi c’è proprio il cosiddetto assegno unico che è possibile richiedere anche quest’anno.

Le spese sembrano aumentare in modo inesorabile per i cittadini e anche per le aziende, negli ultimi anni abbiamo assistito a una impennata dei costi dell’energia, ad esempio, che lo stato ha tentato di tenere a bada attraverso l’imposizione di un mercato tutelato.

Questo mercato tutelato ha avuto fino proprio quest’anno, e tutti devono fare i conti anche con il rialzo, dovuto all’inflazione e ad altri numerosi fattori, del costo anche dei beni di prima necessità a partire anche dai generi alimentari, fondamentali anche per la sola sussistenza.

Quest’anno è possibile richiedere l’assegno unico entro il 30 giugno 2024: ecco tutte le informazioni sul suo ammontare e le modalità per effettuare la richiesta.

Assegno unico 2024

Proprio negli ultimi giorni dovrebbe esserci stata l’erogazione dell’assegno unico da parte dell’ente previdenziale italiano INPS: ci sono diverse famiglie, però, che non hanno presentato un ISEE aggiornato. In questo caso si andrà incontro alla percezione dell’assegno unico nella sua quota minima che ammonta a soli 57 euro.

Per rimediare è necessario inviare una nuova richiesta, così che il rinnovo automatico introdotto dal governo Meloni non sia una sottrazione rispetto alle tasche dei cittadini. Ecco come aggiornare la propria dsu e di conseguenza l’ISEE.

La presentazione della DSU

Se si vuole il consulto di un professionista per l’aggiornamento è bene presentarsi presso un CAF, alternativamente possiamo occuparci da soli di questa pratica accedendo con lo SPID, CiE o CNS alla sezione apposita del sito INPS. Basta, successivamente, seguire le istruzioni in merito.

L’importo dell’assegno unico 2024 parte da un minimo di 57 euro a figlio per chi ha un Isee che supera i 45.574,96 e per quanti non hanno presentato il documento aggiornato. L’importo massimo giunge fino ai 199,4 euro per redditi fino a 17.090,61 euro. L’assegno Unico è previsto per le persone che hanno in casa dei figli a carico che non superino i 21 anni e che non siano economicamente indipendenti: se non hai ancora ricorso a questo aggiornamento meglio farlo subito per ottenere esattamente ciò che lo stato prevede per il tuo nucleo familiare.