Medico di famiglia, da oggi 50€ ogni volta: dovrai pagare sempre | Se non lo fai non ti cura

Scopri l’ultima novità in campo medico: il tuo dottore di famiglia potrebbe rifiutare di curarti se non paghi, ecco perché.

Ogni persona, in Italia, ha il proprio medico di base, che visita e cura a seconda delle necessità. Di recente, però, è venuta a galla una novità che potrebbe cambiare le carte in tavola. Infatti, come tutti sanno, questo è un servizio gratis per il paziente che è iscritto presso lo studio di quel determinato medico ma, a quanto pare, si è deciso di procedere con una piccola modifica.

Ogni volta che avrai bisogno di un trattamento specifico, che ti riveleremo più avanti, dovrai pagare 50 euro. Questa notizia ha sconvolto e destabilizzato i pazienti di tutto il Paese, perché è un qualcosa che accomuna tutti, da nord a sud e dalla quale, purtroppo, non si può sfuggire.

Se non paghi, non avrai il servizio richiesto, è questo che dice la legge. Ma, prima di conoscere ulteriori dettagli, scopriamo insieme di cosa stiamo parlando.

Cosa c’è da pagare

Il medico di famiglia, o medico di base, oltre a svolgere delle regolari visite e a prescrivere i farmaci di cui il paziente ha bisogno, procede anche con l’emissione di certificati anamnestici. Si tratta di certificati medici che contengono una serie di informazioni riguardo lo stato di salute dell’individuo. Solitamente, il certificato viene presentato sul luogo di lavoro, quando il soggetto in questione non presenta condizioni fisiologiche o patologiche che non gli permettono di svolgere determinate attività.

Inoltre, i certificati medici sono richiesti anche per il rinnovo della patente o per il rilascio del porto d’armi, sia per uso venatorio che per difesa personale. Essendo una certificazione che riguarda un individuo specifico, il foglio deve riportare tutti i suoi dati e deve essere presente anche l’oggetto della certificazione, ovvero il motivo per il quale il certificato anamnestico deve essere rilasciato. Ma, c’è una grossa novità al riguardo. Infatti, da qualche tempo a questa parte, questo foglio avrà un valore economico. Se vuoi che il tuo medico di famiglia te lo rilasci, dovrai pagare 50 euro.

Dettagli del certificato anamnestico

Una volta ottenuto il certificato, questo ha valenza di tre mesi dalla data di redazione da parte del medico. Inoltre, per essere valido, il foglio non deve riportare alcun tipo di correzione, che potrebbe far pensare a una contraffazione.

Il Sistema Nazionale Sanitario non si fa carico della spesa del certificato, che spetta interamente al paziente. 50 euro è il prezzo indicativo che viene, solitamente, preso in considerazione dalla maggior parte dei medici di famiglia. Nulla, però, esclude che qualche medico decida di rilasciarlo a un prezzo più alto.