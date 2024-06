Assicurazione, finalmente sei libero di metterla in dichiarazione: ecco come devi fare

Anche per quest’anno, l’assicurazione è detraibile in fase di dichiarazione: le categorie e la procedura per la compilazione.

Continua il periodo dichiarativo e milioni di contribuenti sono all’opera per la compilazione del modello 730/24. In questo frangente, sia che ci si rivolga ad un Caf o si compili in autonomia il precompilato, è importante conoscere quali spese possono offrire un rimborso consistente. In questo contesto, rientra anche l’eventuale spesa dell’assicurazione.

I premi assicurativi, tecnicamente parlando, sono le somme di denaro che l’assicurato paga periodicamente alla compagnia assicurativa in cambio della copertura assicurativa. Questi sono essenziali per mantenere in vigore la polizza e variano in base a diversi fattori, tra cui il tipo di assicurazione, il livello di copertura offerto, il profilo di rischio dell’assicurato e le condizioni specifiche della polizza.

Tali premi possono essere detraibili, ma non sempre e non per tutte le tipologie di polizze. Per questo motivo, è bene sapere quando è possibile ottenere un risparmio sulla dichiarazione dei redditi.

Quali premi assicurativi sono detraibili?

Come accennato in precedenza, non tutti i premi assicurativi sono detraibili. Questo dipende dal tipo di assicurazione e dagli eventi coperti e vale anche per le assicurazioni auto. Ad esempio, sono detraibili le polizze:

relative ad eventi calamitosi;

contro gli infortuni;

a tutela di persone con disabilità grave;

Le polizze possono essere detratte sia se stipulate per sé stessi sia per un familiare fiscalmente a carico. Ovviamente, per poter detrarre i premi assicurativi, il pagamento deve essere avvenuto con metodi tracciabili come bonifico, bancomat o carta di credito. Tuttavia, c’è un altro fattore da considerare: l’importo versato. Dal 2020, è stato introdotto un limite di reddito complessivo per beneficiare della detrazione:

fino a 120.000 euro di reddito complessivo: la detrazione del 19% è pienamente applicabile;

oltre 120.000 euro: la detrazione è proporzionale all’entità del reddito;

oltre 240.000 euro: non è possibile usufruire della detrazione;

Anche i redditi da cedolare secca sono inclusi nel calcolo del reddito complessivo.

Come detrarre i premi assicurativi nella dichiarazione dei redditi 2024

Per detrarre i premi assicurativi, è necessario compilare correttamente il modello 730, in particolare le righe E8, E9 ed E10 del quadro E, dedicato agli oneri e spese. Qui si deve selezionare la dicitura “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% 26% 30% 35% o 90%” e riportare il codice spesa insieme all’importo pagato, arrotondato all’unità di euro.

I codici spesa specifici per le varie assicurazioni sono: Per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni, vi è il codice 36; a tutela di persone con grave disabilità, il codice 38; contro gli eventi calamitosi: codice 43. Infine, per le assicurazioni per eventi calamitosi legate al Sisma-bonus, bisogna riportare il codice 81.