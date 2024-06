Strisce blu, scatta il cambio nelle sale politiche: “Vanno abolite subito” | Ecco da quando non le paghi più

Discussione pubblica, al centro le strisce blu per i parcheggi in città: l’abolizione potrebbe essere in vista.

Le strisce blu in Italia stanno a indicare che il posteggio è a pagamento, mentre, al contrario, quelle bianche indicano che il parcheggio è gratuito: le strisce blu sono diffuse in praticamente tutte le città e cittadine e contribuiscono a riempire le casse del Comune.

Sono molti quelli contrari a questa sorta di “tassa” sul parcheggio, visto che in molti luoghi vanno ad aggravare la situazione dei posteggi disponibili, inoltre in certe città i costi sono davvero astronomici.

Per tutti questi motivi le strisce blu sono state uno degli argomenti al centro di un dibattito politico avvenuto nell’ambito del Consiglio del Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Le posizioni di certi consiglieri non potevano essere più diverse rispetto a quelli di altri: il dibattito, infatti, si è scatenato dopo che è stata palesata la possibilità di giungere alla totale eliminazione delle strisce blu.

Strisce blu addio? Ma non per tutti

A sollevare la questione dell’eliminazione delle strisce blu sono stati soprattutto i consiglieri comunali Raffaele Aveta e Italo Crisileo di Alleanza per la città (Movimento 5 stelle), i quali ritengono giusto giungere alla totale abolizione di questo sistema nella città di Santa Maria Capua Vetere.

Il tutto è accaduto quando Aveta ha commentato le ultime risoluzioni proposte dall’amministrazione Mirra, che ha decretato, al contrario, l’allungamento degli orari che impongono il pagamento delle strisce blu in alcune aree della città. Per questo i consiglieri M5S hanno spiegato la loro posizione e i vantaggi che deriverebbero dall’eliminazione delle strisce blu.

L’opposizione contro le strisce blu

I consiglieri dell’opposizione hanno affermato che le strisce blu non sono degli strumenti così utili alle casse Comunali, mentre per i cittadini costituiscono un notevole fastidio, per questo ne propongono l’eliminazione: “Basterebbe guardare quanto introita il Comune dalla concessione degli stalli di pagamento: pochi spiccioli!”, queste le parole dell’opposizione, “molto meglio, secondo il nostro punto di vista, è abolirle del tutto, evitando di pesare con un balzello particolarmente odioso sulle tasche dei cittadini. Una limitazione potrebbe eventualmente essere quella della sosta con disco orario, ma nulla di più”.

Non resta che attendere per sapere chi avrà la meglio: probabile che tutti i cittadini sperino nella vittoria dell’opposizione così da non pagare più il parcheggio.