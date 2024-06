Controlla a casa di tua nonna, se ha ancora queste lire siete ricchi: ci compri una casa nuova

Se sei andato a trovare tua nonna potresti unire il dilettevole all’utile: se trovi queste lire hai una piccola fortuna.

Le nonne sono davvero un tesoro prezioso, ma senza bisogno di utilizzare una metafora, è proprio in casa loro che potreste avere la fortuna di trovare queste particolari monete.

Alcune delle vecchie lire, infatti, hanno riscosso negli anni un incredibile successo negli ambienti dei collezionisti, pertanto potresti ritrovarti con l’avere una piccola fortuna grazie alla quale pagare eventuali debiti o realizzare uno o due dei progetti che si pensava di non poter mai concludere per mancanza di denaro.

A volte le vecchie lire si possono ritrovare sul fondo di alcuni cassetti o vecchi armadi, o in soffitte o sale hobby un po’ in disordine: insomma, bisogna dare un’occhiata un po’ ovunque, specie nei posti potenzialmente dimenticati.

In ogni caso solo alcune monete valgono davvero qualcosa, mentre le altre per il momento non hanno alcun valore: ecco quali dovete cercare per assicurarvi un pizzico di tranquillità economica in più.

Le monete che valgono molto: le lire

Tra le lire che potrebbero valere molto ci sono proprio le 50 lire: tra queste potrebbero, infatti, esservi dei pezzi rari, come, ad esempio, la moneta coniata nel 1995. Basta una rapida ricerca su eBay, tra i siti più usati dai collezionisti, per sincerarvi che il costo di questa moneta può giungere niente di meno che ai 35.000 euro.

Un’altra moneta ad essere assurta al ruolo di pezzo da collezione è quella da 50 lire coniata nel 1992, che ha circa il medesimo valore di quella di cui abbiamo appena parlato. Ma non sono certo finite qui.

I pezzi da collezione da cercare

Come se non bastasse la moneta da 50 lire coniata nel 1993 è stata messa in vendita su eBay a un prezzo pazzesco: 39.998 euro! In ogni caso, ve ne sono davvero molte di monete preziose.

EBay è uno degli strumenti utili attraverso i quali potete informarvi per comprendere se un oggetto o una moneta in vostro possesso possa avere un certo valore sul mercato del collezionismo. In genere tutte quelle monete o eventualmente banconote che presentano errori di conio, e furono quindi, in seguito, corrette, sono preziose in quanto fanno parte di una serie limitata di oggetti con quella caratteristica. Lo stesso vale, ad esempio, per i francobolli, o per alcuni libri con difetti di stampa nella copertina o all’interno del libro.