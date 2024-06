Autostrade, il limite cambia di colpo: si passa a questa velocità | È tutto approvato

Un nuovo limite di velocità potrebbe essere inserito nelle autostrade: cosa cambia per gli automobilisti e a quali rischi si va in contro.

Negli ultimi mesi, il dibattito sui limiti di velocità in autostrada si è fatto sempre più acceso, toccando un nervo scoperto per tutti gli automobilisti. Questo argomento non solo riguarda la sicurezza stradale, ma anche le sanzioni; il che suscita non poche preoccupazioni e polemiche del caso.

La velocità in autostrada rappresenta una questione di grande responsabilità. Spesso, i limiti imposti dal Codice della Strada sono percepiti come semplici ostacoli da superare, con gli automobilisti che cercano di evitare le multe degli autovelox. Tuttavia, rispettare questi limiti è essenziale per la sicurezza di tutti. Da qui la nascita di un dibattito, seguito da diverse proposte.

L’Importanza dei Safety Tutor

Un aspetto importante di un dibattito che prese vita nel 2023 è l’implementazione dei Safety Tutor. Questi dispositivi, presenti ormai su molte autostrade, sono progettati per monitorare la velocità media dei veicoli su tratti estesi, rendendo impossibile per gli automobilisti aggirare il sistema riducendo la velocità solo in prossimità dei controlli.

Negli ultimi anni, il numero di chilometri coperti dai Safety Tutor è aumentato notevolmente. In passato, questi sistemi coprivano solo 420 km di autostrade, ma oggi la copertura ha raggiunto i 1.400 km. Questo incremento significa che chi è abituato a superare i limiti di velocità potrebbe trovarsi più spesso a fare i conti con multe salate.

Limite di velocità in autostrada: un vecchio dilemma con nuove prospettive

Tra le varie discussioni, una delle più rilevanti va contro corrente: la proposta di innalzare il limite di velocità a 150 km/h su alcune tratte autostradali. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha identificato alcune tratte particolarmente adatte a questo cambiamento, poiché considerate tra le più sicure per condizioni di percorribilità.

Ma la proposta di aumentare il limite di velocità a 150 km/h non è una novità assoluta. Già l’ex ministro Pietro Lunardi aveva previsto questa possibilità, delegando alle concessionarie autostradali la decisione di applicare o meno il nuovo limite. Tuttavia, per motivi legati alla sicurezza e al timore di perdere clienti, nessuna concessionaria ha implementato il limite aumentato fino ad oggi.

Ora, la questione torna alla ribalta con Salvini che potrebbe tornare a spingere per rendere effettivo questo provvedimento già trattato tempo fa. Se questo accadesse, sarebbe una svolta significativa per gli automobilisti italiani, ma comporterebbe anche un aumento della responsabilità sulla strada. Resta da vedere se questo possibile innalzamento della velocità in autostrada non rimane in contrasto con il concetto di ‘sicurezza stradale’.