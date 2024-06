Bancomat, con questo trucco ti levano 500€ e non te ne rendi conto: non devi mai fare questa procedura

Un trucco, tanto banale quanto efficace è stato in grado di far sottrarre ben 500 euro all’ignara vittima: attenzione a questo stratagemma.

Le hanno toccato la spalla per poi sottrarle il denaro: il tutto si potrebbe riassumere in questa breve frase, ma la verità è che si tratta di uno stratagemma tanto semplice quanto soffisticato a cui tutti potrebbero cadere vittima.

I malviventi, soprattutto nelle grandi città, sono addestrati al furto di denaro; studiano costantemente sistemi funzionli e analizzano le possibili reazioni che potrebbe avere una vittima nel momento del furto. Le tecniche? Innumerevoli. Si parte dal taglio della borsetta in metrò, al blocco della bocchetta del bancomat, con lo scopo di far allontanare la vittima dopo il prelievo: ogni mossa, ogni sistema è studiato nel minimo dettaglio. Un caso singolare vede come protagonista una donna che è stata derubata sotto i suoi occhi, in una frazione di secondi.

Furto al bancomat: le toccano la spalla e le sottraggono 500 euro

In molti ricorderanno quando, da ragazzini, toccavano la spalla destra al loro amico girato di schiena, mentre si trovavano a sinistra. Questo faceva sì che l’amico si girasse dalla parte opposta, non vedendo nessuno. Ecco, lo stesso è accaduto qualche mese fa a una signora di 64 anni. Mentre la donna prelevava denaro dallo sportello automatico della banca Intesa Sanpaolo di Como, un malvivente ha utilizzato un semplice stratagemma per distrarre e sottrarle 500 euro.

La donna, dopo aver completato le procedure per il prelievo, ha sentito un leggero tocco sulla spalla destra. Istintivamente, si è girata per vedere chi l’avesse toccata, ma nel frattempo il ladro, posizionato alla sua sinistra, ha afferrato le banconote appena erogate dallo sportello e si è dileguato rapidamente per le vie del centro.

Accortasi del furto, la vittima ha immediatamente richiesto l’intervento della Polizia, recandosi poi in Questura per formalizzare la denuncia. Purtroppo la donna, accortasi troppo tardi di quanto accaduto (visto che il malvivente è scappato), non è riuscita a recuperare il denaro sottratto. Per quanto possa sembrare impossibile, la destrezza di queste persone può colpire chiunque, per questo è bene adottare alcuni consigli per evitare che ciò accada.

Come proteggersi durante il prelievo bancomat

Per evitare furti al bancomat, è importante seguire alcune precauzioni. Prima di tutto, rimanete sempre vigili e prestate attenzione all’ambiente circostante. Non lasciatevi distrarre da sconosciuti: se qualcuno cerca di attirare la vostra attenzione, ignoratelo e completate l’operazione.

E ancora, prelevate denaro durante il giorno, quando ci sono più persone in giro, e preferibilmente in compagnia di una persona di fiducia. Usate sportelli automatici all’interno delle banche o dei centri commerciali, dove la sicurezza è maggiore. Dopo aver ritirato il denaro, riponetelo subito in un luogo sicuro, come una tasca interna. Infine, se notate comportamenti sospetti, segnalateli immediatamente alle autorità o al personale della banca.