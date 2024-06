Bollo auto, ecco la super novità: se non lo paghi nessuno viene a chiederti i soldi | Ecco cosa succede da ora

Ultimissima novità per quanto riguarda il bollo auto: da oggi, se non lo paghi, pare che non rischi più nulla.

Avere una o più automobili non vuol dire, solamente, affrontare una spesa iniziale per l’acquisto, ma significa avere spese costanti e ricorrenti, per manutenzione e tasse varie.

Infatti, un veicolo diventa alquanto costoso, se rispetti tutte le scadenze emesse dalla legge. Ad esempio, la revisione, il tagliando, l’assicurazione e, ovviamente, anche il bollo. Le prime due operazioni servono, per lo più, a verificare lo stato del mezzo, decidendo se questo può continuare o meno a circolare su strada.

L’assicurazione, invece, è di fondamentale importanza per salvaguardare te stesso e gli altri automobilisti che incrociano il tuo cammino. E poi, c’è il bollo, con scadenza annuale, il cui versamento è a favore della Regione di residenza. In merito a questa tassa, da oggi, c’è una novità pazzesca. Pare che, se non dovessi pagarlo, nessuno verrà a chiederti i soldi. Scopriamone di più al riguardo.

Cosa accade se paghi il bollo in ritardo

I mesi di scadenza previsti per il pagamento del bollo sono aprile, agosto e dicembre. Alle volte, però, per dimenticanza o per ragioni economiche, questa tassa non viene pagata per tempo. Fortunatamente, da oggi, non dovrai più preoccuparti, perché potrai metterti in regola pagando una leggera sanzione, proporzionale al ritardo accumulato.

Nel caso in cui il pagamento venisse effettuato entro il mese successivo a quello della scadenza, allora non dovrai pagare alcun onere aggiuntivo. Quando, invece, il bollo non viene pagato neanche entro il mese dopo, si inizia ad avere delle piccole sanzioni. Verrà aggiunto lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il ritardo è di 15 giorni massimo. Se il ritardo è compreso tra 30 e 90 giorni, il bollo da pagare sarà tassato dell’1,67%. Dopo tre mesi, ma comunque entro un anno dalla scadenza, la tassazione sarà pari a 3,75%. Se la tassa viene pagato dopo un anno, verrà erogata una multa pari al 30% del tributo. Se, il pagamento non dovesse essere ancora fatto, sarà la Regione a provvedere a inviare un avviso di pagamento. Il bollo cade in prescrizione dopo tre anni dalla data entro la quale doveva essere fatto il versamento. Ma, vediamo cosa accade se non lo paghi.

Cosa accade se non paghi il bollo

Se, nonostante gli avvisi e le sollecitazioni, non hai pagato il bollo, rischi di avere il fermo amministrativo del mezzo. Entro 60 giorni dal ricevimento della cartella inviata dall’Agenzia delle entrate, devi saldare il tuo debito, altrimenti il veicolo non potrà più circolare.

Se trascorrono tre anni dal mancato pagamento del bollo, l’automobile sarà radiata dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Qualora il proprietario la rivolesse indietro, dovrà provvedere al saldo di tutti i bolli rimasti da pagare e a una nuova immatricolazione.