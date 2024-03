Bancomat, se fai questa operazione da oggi ti rovinano: la polizia viene a bussarti a casa

Se sei solito fare uso del bancomat per prelevare i tuoi contanti, fai attenzione, perché rischi grosso: potrebbe ricercarti la polizia.

Prelevare al bancomat, ormai, è diventata una pratica comune a tutti, perché sono sempre di più coloro che scelgono di aprire un conto in banca o in posta e fare affidamento a una carta di credito. Attenzione, però, perché potresti rischiare di rimanere coinvolto in una situazione spiacevole, richiamando persino l’attenzione della polizia.

Forse, non sai che ci sono dei controlli attenti, che monitorano tutti i movimenti del denaro in contante. Questi controlli coinvolgono tutti i membri dell’Uif, ovvero Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, vale a dire le banche, le poste e tutti gli istituti di pagamento.

Infatti, queste strutture sono tenute a comunicare ogni movimento che ritengono sospetto. In questo articolo, capiremo quali sono i campanelli di allarme per questi istituti e come evitare di ritrovarsi con la polizia che bussa alla porta.

Le regole della Banca d’Italia

Poiché sono state introdotte delle regole che mettono in guardia tutti coloro che sono soliti all’utilizzo del bancomat, tra le FAQ della Banca d’Italia puoi trovare degli esempi che rendono il quadro più chiaro. Prima di darvi un’occhiata, però, vediamo quali sono le disposizioni che sono state prese in merito.

I soggetti citati in precedenza, ovvero banche, poste e altri istituti di pagamento, dovranno segnalare prelievi e versamenti superiori a 10.000 euro complessivi in un mese. La segnalazione, inoltre, non terrà conto solo del conto corrente in sé, ma anche dell’intestatario dello stesso. Grazie alle FAQ che trovi sulla Banca d’Italia, potrai avere degli esempi più chiari riguardo le situazioni che ti metterebbero in difficoltà, persino davanti alla polizia. Vediamo di cosa si tratta.

Occhio all’importo

Se dovessi trovarti a effettuare due operazioni di versamento contante di 7.000,50 euro e 2.999,70 euro, nel corso di un mese, non rischieresti alcuna segnalazione, poiché gli importi devono essere sommati prima di essere troncati.

Tuttavia, se uno stesso intestatario di due conti, presso lo stesso istituto, preleva 6.000 euro da un conto e versa 6.000 euro in contanti sull’altro conto, allora sarà segnalato per entrambe le operazioni, perché l’importo totale supererà il limite massimo di 10.000 euro e metterà in allarme l’istituto di pagamento. Questi sono solo alcuni dei piccoli esempi e accorgimenti di cui devi tenere conto quando apri uno o più conti corrente, se non vuoi rischiare di finire dei guai.