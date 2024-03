Dichiarazione dei redditi, quest’anno se ti muovi così risparmi 260€: dillo subito al commercialista

I nuovi scaglioni Irpef portano un risparmio maggiore a determinate categorie di lavoratori: come muoversi.

Dall’inizio del mandato del nuovo governo, l’introduzione della ‘tassa piatta’ sembrava un obiettivo difficile da raggiungere. Ma dopo una meditata riflessione, finalmente questa modifica è stata resa realtà: la riduzione degli scaglioni di imposta Irpef da 4 a 3 è stata affrontata parallelamente alla Legge di Bilancio, con una procedura più rapida ed efficace. Ad oggi il risparmio vede tutte le fasce di reddito e tipologie, lavoratori autonomi, pensionati e dipendenti, ma qualcuno ne gioverà maggiormente di altri.

Questione di scaglioni

Analizzando ciò che è successo in maniera più tecnica, il nuovo governo ha deciso di ridurre il numero di livelli di tassazione Irpef da 4 a 3, seguendo un approccio più rapido rispetto all’idea iniziale di introdurre una tassa piatta solo alla fine del mandato. La legge fiscale proposta riprende lo schema già avviato durante il governo Draghi, che aveva ridotto il numero di livelli di imposta da 5 a 4 nella Legge di Bilancio 2022.

Ora, passiamo da 4 a 3 livelli, riducendo l’aliquota del secondo livello Irpef (15-28.000 euro) dall’attuale 25% al 23%, che è l’aliquota del primo livello, quello dei redditi più bassi (fino a 15.000 euro). Quindi, accorpando il primo livello con il secondo, il modello Irpef verrebbe rimodulato così: fino a 28.000 euro di reddito, l’aliquota Irpef è del 23%; oltre 28.000 e fino a 50.000 euro di reddito, l’aliquota è del 35%; oltre i 50.000 euro di reddito, l’aliquota è del 43%.

Ma in parole semplici, che cosa significa tutto ciò? E soprattutto, qual è il reddito dichiarato che otterrà maggiori benefici?

Guadagnare sì, ma non troppo

Secondo le stime, il risparmio in dichiarazione dalla riduzione degli scaglioni di reddito, riguarderà un po’ tutti, ma non di certo in maniera equa. Il risparmio sarà intorno ai 20 euro per chi ha poco più di 15 mila euro di reddito, per gli altri aumenta all’aumentare del reddito fino a 28 mila, fino ad arrivare a 260 euro massimi.

Entrando nel dettaglio, chi guadagna tra 28.000 euro e 50.000 euro all’anno potrebbe essere tra coloro che trarranno maggior vantaggio dalla modifica degli scaglioni Irpef nel 2024. Questo perché il nuovo sistema prevede una riduzione dell’aliquota fiscale per questo intervallo di reddito, passando dal 25% al 23%. Chi ha un reddito annuo di 28.000 euro potrebbe risparmiare fino a 260 euro all’anno grazie a questa modifica.

D’altra parte, coloro che guadagnano più di 50.000 euro all’anno potrebbero non trarre alcun beneficio diretto dalla riduzione delle aliquote, poiché viene introdotta una franchigia di 260 euro sulle detrazioni al 19%. Questo significa che il risparmio sulle aliquote verrebbe annullato da questa franchigia. Tuttavia, non è da escludere che ci siano altri vantaggi fiscali o detrazioni che potrebbero compensare questa perdita.

In sostanza, soprattutto se si è lavoratori autonomi, è bene tenere in considerazione tali fattori.