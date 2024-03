Aumento delle tariffe telefoniche, se hai il contratto con loro scappa: ti costerà come un rene se rimani

Per quest’anno è stata stimata una stangata di ben 770 milioni di euro: attenzione agli aumenti del proprio contratto telefonico.

Oltre ai rincari già constatati da gennaio 2024, gli utenti che utilizzano servizi di telefonia mobile, internet e fissa vedranno un costante lievitare dei costi nelle proprie bollette. Il motivo? Un rincaro già annunciato a dicembre, unito da un adeguamento all’inflazione che sarà possibile constatare il prossimo aprile. Ad oggi potrebbero essere due, ma addirittura cinque euro in più al mese rispetto allo scorso anno, i costi da affrontare in bolletta. Questo, anche grazie agli adeguamenti all’inflazione che in alcuni casi arriveranno al 10% mensile.

Tariffe telefoniche: tutti gli aumenti del 2024

La denuncia arriva già dallo scorso dicembre, dove l’associazione Assoutenti aveva comunicato a La Stampa ciò che sarebbe accaduto nel corso del 2024; previsioni risultate ad oggi alquanto veritiere. Entrando nel dettaglio, ci viene spiegato quali operatori avrebbero riscontrato aumenti maggiori nelle loro tariffe.

Secondo quanto dichiarato dall’associazione, attualmente Tim ha aumentato il costo mensile per avere la copia della fattura in forma cartacea per i clienti Internet di rete fissa da 3,90 euro a 4,95 euro, Iva inclusa. Inoltre, dal primo addebito successivo al 26 novembre 2023, alcune offerte della gamma TimVision hanno subito un aumento di costo mensile compreso tra 0,99 euro e 4,99 euro (Iva inclusa), a seconda dell’offerta sottoscritta dal cliente.

Vodafone ha aumentato di 1,99 euro al mese alcune offerte dal rinnovo successivo al 13 gennaio 2024. Per i clienti business, sono previsti aumenti programmati fino al 10% a 12 o 24 mesi dalla sottoscrizione del nuovo contratto. Fastweb, dal canto suo, ha aumentato il costo mensile dell’offerta per alcuni clienti di rete fissa, con un importo compreso tra 0,01 euro/mese e 4,49 euro/mese.

WindTre, invece, ha alzato il costo del servizio di alcune offerte di rete fissa di 2 euro al mese (+Iva per clienti con partita Iva). Inoltre, dal 1° marzo 2024, il costo del servizio di alcune offerte di rete fissa WindTre è stato incrementato di 2 euro al mese. Postemobile, infine, ha richiesto un adeguamento del canone mensile al costo di 22,90 euro per l’offerta ‘Casa Web’ a partire dal 1° gennaio 2024, rispetto agli attuali 19,90 euro, con un conseguente aumento di 3 euro al mese.

Nuovi aumenti ad aprile 2024

Come comunicato dalla stessa associazione: “A tali rincari già programmati e comunicati dalle società telefoniche, si aggiungeranno poi gli adeguamenti legati all’inflazione, così come previsto dalle nuove norme approvate dall’Agcom. Ad esempio, per Tim il canone mensile di alcune offerte di rete fissa sarà incrementato a partire dal 1° aprile 2024 in misura percentuale pari all’indice di inflazione (Ipca) rilevato dall’Istat, maggiorato di un coefficiente pari al 3,5%. WindTre invece ha previsto la facoltà di aumentare entro il primo trimestre dell’anno le tariffe per un importo percentuale pari alla variazione dell’indice Foi rilevato dall’Istat, stabilendo un rincaro minimo del +5%”.

In buona sostanza, l’inflazione vedrà ad aprile un incremento a tariffe già realizzate nei primi mesi del 2024. Come difendersi? Valutando le promozioni attuali dedicate a chi cambia gestore e annullando eventuali modifiche contrattuali entro 30 giorni dalla comunicazione. Questo, per recedere dal contratto in maniera gratuita.