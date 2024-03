1750€ per tutto l’anno: ecco il bonus senza limite di isee o reddito | Te lo da direttamente la banca

Ottenere ben 1750 euro di bonus senza alcun tipo di vincolo ISEE è possibile, ma solamente grazie a questa formula bancaria.

Siamo nell’era del ‘bonus’, ma anche di quella in cui, per averlo, è necessario soddisfare determinati limiti reddituali. Queste formule di sostegno, come suggerisce lo stesso sostantivo, sono progettate per andare a colmare il vuoto economico dei cittadini in difficoltà. Ma qualora si abbiano entrate superiori allo standard previsto dal governo, o ancor peggio, nel caso in cui si avessero risparmi messi da parte, ricevere un bonus pare essere impossibile.

Eppure esistono diverse tecniche per ottenere somme superiori ai mille euro; meccanismi totalmente slegati dall’INPS, ma che consentono di ottenere denaro extra sul proprio conto mediante la propria banca.

Possiamo parlare di una sorta di libretti in grado di far lievitare i propri risparmi semplicemente inserendoli in un conto che si appoggia al proprio conto corrente personale. Per quanto sembri quasi surreale, milioni di persone hanno scelto di veder fruttare realmente i propri risparmi, con bonus consistenti e sicuri.

Un guadagno senza sforzo

Come accennato in precedenza, di conti bancari si parla, e più precisamente di conti deposito. Entrando nel dettaglio si tratta di un prodotto finanziario volto a custodire i propri risparmi, facendoli fruttare in maniera vantaggiosa nel tempo. Per capire meglio di cosa stiamo trattando, possiamo pensare ad una sorta di salvadanaio virtuale in cui si può inserire e conservare i propri risparmi per un periodo medio lungo. In cambio, la banca presso cui si ha depositato, ricompenserà pagando un interesse al cliente.

In questo caso non vi è neanche un vincolo di tempo, poiché parliamo di conto deposito libero: ossia una formula che permette operazioni di versamento e prelievo e non prevede l’obbligo di tenere ‘congelate’ le somme in banca per un determinato periodo di tempo. In sostanza, il risparmiatore può decidere di ritirare il denaro depositato in qualsiasi momento senza incorrere in penali.

1750 euro in 12 mesi grazie a Ing

Tra i conti deposito liberi attualmente più vantaggiosi è impossibile non citare l’opzione proposta da Ing. In questo caso, la banca propone un tasso lordo del 5% per i primi 12 mesi, che poi scende all’1%. Ad esempio, considerando un importo depositato di 20.000 euro, si può ottenere un guadagno netto di 700 euro. Se l’importo depositato fosse invece di 50.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 1.750 euro. Ovviamente i rischi del caso non mancano, ma considerando la rendita proposta, vale certamente la pena informarsi e provare a cogliere questa incredibile opportunità.