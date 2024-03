Bollo auto dimezzato in questa fascia d’età: una svolta per tutti i cittadini

Scopri come risparmiare su questa tassa che, ogni anno, grava sulla tua economia: ecco chi potrà vedere il bollo dimezzarsi.

Mantenere una macchina, oggigiorno, è diventato quasi un lusso. Infatti, ci sono spese che mettono in ginocchio molte famiglie e che costringono a dover fare i conti con delle rinunce, per poter viaggiare in piena sicurezza e nel totale rispetto delle leggi.

L’assicurazione, prima tra tutte, è una tassa di cui non puoi proprio fare a meno. Oltre che a rischiare gravi sanzioni, corri anche il pericolo di essere coinvolto in qualche incidente e non poter godere dei diritti che ti spettano. Ricorda, poi, di sottoporre la tua autovettura a revisione e tagliando regolari, rispettando le scadenze.

A tutte queste spese, c’è da sommare il bollo, da pagare di anno in anno, per circolare liberamente con il tuo veicolo. Alcuni furbetti cercano di svignarsela e non dare troppa importanza a questo, rischiando però il fermo amministrativo. Forse, non sai che il bollo può persino dimezzarsi se appartieni a questa fascia d’età. Scopriamo insieme maggiori dettagli al riguardo.

Ecco chi può godere dello sconto

Per godere di un risparmio notevole a fine anno, non ci sarà bisogno di andare contro legge, perché è lo Stato stesso a offrire alcune modalità per raggirare le tasse da pagare. Per quanto riguarda il bollo, ci sono diversi modi per ottenere delle agevolazioni, come quelle che riguardano le auto elettriche e ibride, che possono essere esenti al pagamento tra i 3 anni e l’intera durata di vita.

Anche per quanto riguarda i veicoli con targhe straniere ci sono delle disposizioni che ti permetteranno di risparmiare. Infatti, un residente estero con targa straniera potrebbe guidare la sua auto per 90 giorni di fila, prima di avere l’obbligo di immatricolarla. Ma, ora, veniamo al dunque, perché uno degli sconti maggiori riguarda proprio l’età.

Quanti anni ha la tua auto?

Per età, non intendiamo la tua ma quella della tua automobile. Infatti, tutti i mezzi che hanno tra i 20 e i 29 anni di vita, possono godere di uno sconto finale sul bollo pari al 50% del costo totale. Le auto che hanno più di 30 anni o, addirittura, di più, sono del tutto esenti dal pagamento.

Questa legge, dunque, facilità tutti quegli italiani che viaggiano a bordo di modelli che, ormai, sono passati d’epoca. Così facendo, potrai risparmiare una cifra che, di anno in anno, pesa su tutte le spese da affrontare e da sostenere, dalle quali sono si può sfuggire.