Rinnovo patente, da oggi a quest’età te la tolgono direttamente: colpiti milioni di Italiani

Il rinnovo della patente non sarà più così scontato e immediato come pensi: se rientri in questo range d’età, rischi di non riaverla più.

La patente di guida è una delle cose più attese da chiunque, al compimento della maggiore età. Avere 18 anni, infatti, è visto un nuovo inizio, un punto di partenza che ti consente di avere più diritti ma anche più doveri. Chiaramente, la patente va rinnovata ogni 10 anni, mentre, superata una certa età, il rinnovo è sempre più ravvicinato.

Alle volte, però, c’è il rischio che questa venga direttamente revocata. In questo caso in particolare, non parliamo di revoche per aver infranto le leggi del codice della strada, ma di revoche che derivano da un fattore naturale: l’età.

Tutto ruota attorno a un numerino, quindi non ci resta che scoprire quando il rinnovo della patente potrebbe essere negato. Scopriamo insieme maggiori dettaglio al riguardo.

Chi rischia la revoca della patente

A rischiare la revoca della patente sono i soggetti più anziani, quelli che, a causa dell’età, iniziano a perdere le facoltà necessarie alla guida di veicoli. Se la persona in questione dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di intendere e di volere, potrebbe causare dei seri problemi, oltre che a se stesso, anche a terzi.

È per questo che, in tali situazioni, si procederà con la revoca della patente e, quindi, con il non rinnovo. La domanda di revoca va presentata all’Ufficio sospensioni e revoche patenti presso la sede della Motorizzazione civile delle tue parti. A seguito della richiesta, verrà disposta una visita medica che accerterà lo stato effettivo del soggetto coinvolto nel procedimento. Proprio per questo motivo, per chi ha compiuto gli 80 anni di età, il rinnovo è previsto ogni due anni, in modo tale da tenere sotto controllo lo stato del guidatore anziano.

Il decreto Semplifica Italia

Il decreto Semplifica Italia, in vigore dal 10 febbraio 2012, ha reso la vita degli anziani un po’ più facili, perché questa misura prevede che essi, per il rinnovo della patente, si sottopongano solo alla classica visita medica e non a una visita più severa. In ogni caso, il medico che valuterà i suoi candidati, dovrà accertarsi che i guidatori con più di 80 anni abbiano tutti i requisiti psico-fisici per immettersi ancora sulla strada, in maniera autonoma.

Se non dovesse esserci alcun tipo di problema, la nuova patente verrà spedita a casa entro 15 giorni dalla data della visita medica.