Pensioni anticipate, arrivano le nuove regole: per averla devi per forza fare questo

Dal 2024 cambiano le modalità per accedere alla pensione anticipata: tutte le novità annunciate dall’INPS.

Con la recente circolare dell’INPS del 13 marzo 2024, sono state delineate le modifiche alla disciplina delle pensioni di vecchiaia e anticipate nel sistema contributivo, apportate dalla Legge di Bilancio 2024. Queste modifiche riguardano diversi aspetti cruciali, tra cui il requisito di importo soglia, gli adeguamenti alla speranza di vita, l’importo massimo delle pensioni e la decorrenza dei trattamenti pensionistici. Ma entriamo nel dettaglio per capire cosa attende a chi desidera andare in pensione a breve.

Pensione di vecchiaia nel 2024

Quest’anno si vedranno modifiche per quanto riguarda l’intero ecosistema delle pensioni. In primo luogo, per accedere alla pensione di vecchiaia, i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 devono avere un assegno pensionistico almeno pari all’importo dell’assegno sociale, che nel 2024 è fissato a 534,41 euro. Se l’importo calcolato è inferiore a questo importo, non è possibile ottenere la pensione di vecchiaia.

Il trattamento pensionistico accumulato secondo i requisiti introdotti dal 1° gennaio 2024, inoltre, non può iniziare a essere erogato prima di determinate date, a seconda della gestione previdenziale. Se è erogato dalla Gestione esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), la data minima di inizio è il 2 gennaio 2024; se è erogato da altre gestioni come la Gestione Separata o in regime di cumulo, la data minima è il 1° febbraio 2024.

Come accedere alla pensione anticipata nel 2024

Entrando nel vivo delle tanto bramate formule anticipate, Per chi desidera fermarsi prima di raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, ci sono alcune regole da seguire. Questa normativa riguarda le pensioni che iniziano a essere pagate a partire dal 2 gennaio 2024, se vengono liquidate direttamente dall’INPS, oppure dal 1° febbraio 2024, se gestite da altre istituzioni previdenziali o da forme sostitutive dell’INPS.

Dal 1° gennaio 2024, per poter accedere alla pensione anticipata, è richiesto un importo di contributi pari a tre volte l’assegno sociale mensile, con una riduzione per le donne che hanno figli.

Fino a quando non si raggiunge l’età pensionabile, il pagamento mensile massimo della pensione anticipata non può superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Una volta raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia, l’intero importo della pensione viene erogato in modo uniforme nel tempo.

Il diritto a iniziare a ricevere la pensione anticipata si ottiene dopo tre mesi dal soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti. Tuttavia, c’è da precisare che per il personale del settore scolastico e AFAM, si applicano specifiche disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.